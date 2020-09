Grabungen in Neckarau

Bei der Planung eines Altenheimes sind in Neckarau Siedlungsspuren vom hohen Mittelalter bis zum Barock entdeckt worden. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Stuttgart vom Montag handelt es sich um Keller, Brunnen, Hofpflaster und Siedlungsgruben. Seit August werden die Funde in einer von einem Investor finanzierten und vom Landesamt für Denkmalpflege beaufsichtigen Ausgrabung in der Luisenstraße untersucht. Damit würden für die Rekonstruktion der Siedlungsgeschichte Neckaraus bedeutsame Informationen sichergestellt. Urkundlich erwähnt wurde der Stadtteil, der seinen Namen der Lage auf einer von Flussarmen umschlossenen Insel im ehemaligen Mündungsbereich des Neckars verdankt, erstmals im Jahr 871. dpa

