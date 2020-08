Grabungsfund lässt Experten rätseln

Den Rand des Beckens mit einem Durchmesser von fast drei Metern zieren handtellergroße Blüten- und Blattornamente, über die sich ein wuchtiger Rand wölbt. Eigentlich wollten die Landschaftsgärtner im Lanz-Park nur ein Loch für die Pflanzung eines neuen Baumes ausheben. Doch plötzlich gerieten die Grabungsarbeiten ins Stocken: In weniger als einem Meter Tiefe stießen sie auf eine ausladende Schale aus Kunststein mit floralen Reliefs.

Die Arbeiter waren ratlos und informierten den Autor und Heimatforscher Wolf Engelen, von den Lindenhöfern auch liebvoll „Mister Lanz-Kapelle“ genannt. Schließlich leitete er im Jahre 2001 zusammen mit Mitgliedern der Bürger-Interessen-Gemeinschaft BIG Lindenhof die Bergung, Rettung und den Wiederaufbau des ehemaligen Gotteshauses. Doch auch ihm und den inzwischen hinzugezogenen Experten gibt das Becken Rätsel auf.

Immerhin steht für den der FDP-Bezirksbeirat Engelen fest, dass die Schale eine ähnliche Steinsubstanz hat wie eine wenige Meter entfernt stehende, teilweise erhaltene Steinmauer. Julia Lanz ließ sie einst errichten. Sie war in Form eines Kreises Teil eines Rondells, das ursprünglich fast geschlossen war. Zumindest bis auf drei Stufen, die zu einem Pavillon führten, der zur Erholung der Patienten aus dem Lanz-Krankenhaus diente. Ihr Mann Heinrich hatte sie an seinem Sterbebett gebeten, mit vier Millionen Mark Gutes zu bewirken: „Wir wollen wohltun“, soll er gesagt haben. Der Bau von Klinik, Pavillon und Kapelle war ihre Idee.

Rarität mit Blumenmotiven

Das gilt auch für die Tiermotive an der Mauerseite, die ein langgestreckter Krebs ziert. Ob die taffe Geschäftsfrau und mehrfache Mutter auch in der Astrologie bewandert war, ist nicht belegt. Das Krebsmotiv auf den Rondellmauern hat jedenfalls Julia Lanz ausgesucht. Und der Krebs steht gemäß seiner Bedeutung in der Astrologie für Mütterlichkeit und spirituelle Begabung. Den Menschen, die unter dem Sternbild Krebs geboren wurden, wird ein Talent für therapeutische Berufe nachgesagt. Sicherlich ein passendes Motiv für ein Gebäude neben einer Klinik. „Es liegt jedenfalls nahe, dass die Schale entweder ein Springbrunnen oder ein riesiges Pflanzbecken gewesen ist“, vermutet Engelen. Der Fund könnte somit zum Gesamtensemble eines Patienten-Pavillons gehören.

Dem stimmen auch Ute Fahrbach-Dreher, Oberkonservatorin vom Landesdenkmalamt und Monika Ryll, Leiterin der Unteren Denkmalbehörde Mannheim zu. Trotz einiger Beschädigungen sei die Schale mit ihren floralen Motiven eine Rarität. Die Expertinnen vermuten, dass es sich um eine ehemalige Seerosenschale handeln könnte: „Ganz sicher waren sie sich bei ihrem Besuch jedoch nicht“, räumt Engelen ein. Bei der Einschätzung des Alters hingegen schon: „Sie datieren den Fund auf Anfang des 20. Jahrhunderts.“

Teil des historischen Lehrpfads

Für Engelen bleiben jedenfalls immer noch viele Fragen offen: „Wie kam die Schale so tief unter die Erde, und welche Funktion hatte sie tatsächlich?“ Jetzt wünscht er sich zunächst, dass die Schale vollständig ausgegraben wird. „Danach sollte sie vorsichtig geborgen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.“ Der Ort sollte aus seiner Sicht in direktem Zusammenhang mit der Krebsmauer gewählt werden. Eine weitere Thementafel des „Historischen Lehrpfades“, den die BIG im Jahre 2007 mit 33 Stationen bestückte, könnte die Geschichte des Ensembles erläutern.

„Die Kosten für die Herstellung und den Aufbau des Schildes würde die BIG übernehmen“, stellt Engelen in Aussicht. Doch für die Bergungsaktion und den Umzug der Schale wünscht er sich nun einen Sponsor: „Ich hoffe, dass wir eine ähnliche Lösung finden, wie damals bei der Mauer mit dem Krebsmotiv.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.08.2020