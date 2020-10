Graffiti statt Angst unter der Mannheimer Kurt-Schumacher-Brücke

Ein Sammelsurium an Spraydosen, daneben eine Gruppe Jugendliche, die sich gut gelaunt an den vormals tristen grauen Wänden verewigt: Unter der Haltestelle Rheinstraße ist am Tag der Deutschen Einheit viel los. Die zehn Mädchen und Jungen nehmen an einem Graffiti-Workshop von Aerosolkünstlerin Steffi Peichal vom Studio 68 teil. „Versuche es mal mit einem kleineren Cap“, rät sie einem Jungen,

...