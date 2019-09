Gratis-Brotboxen für Erstklässler

Brotdosen sollen Grundschüler für nachhaltiges Verhalten sensibilisieren und ihnen zeigen, dass sie selbst jeden Tag mithelfen können, Abfall zu reduzieren. Deshalb verschenkt die Abfallwirtschaft Mannheim auch in diesem Jahr welche an alle neuen Erstklässler in der Quadratestadt – 2702 werden dieser Tage eingeschult. Das Frühstück sei am besten umweltfreundlich in einer stabilen Lunchbox verpackt, die viele Jahre genutzt werden kann und hilft, Verpackungsabfälle zu vermeiden. „Umweltbewusstes Verhalten kann gar nicht früh genug gelernt werden“, sagt Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala. red/lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019