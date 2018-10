Gratis Zeitung lesen per Klick

Viele werden sie in letzter Zeit wieder bemerkt haben: Die Stadtbahn der RNV mit dem „Mannheimer Morgen“-Aufdruck. Das Besondere an der Bahn ist, dass dort die digitale Zeitung kostenlos aufs Smartphone geladen werden kann. Auch an vielen Orten innerhalb der Stadt – wie Cafés oder Geschäften – ist das möglich. Jetzt kommen viele neue Partner hinzu und sorgen für noch mehr Lesegelegenheiten im Stadtgebiet. Der „MM“ verlängert die Aktion zudem bis Ende des Jahres.

Dank einer Technologie, die Beacon (auf Deutsch: Leuchtfeuer) genannt wird, ist der kostenlose Zugriff an bestimmten Orten gegeben. Einzige Bedingung für den Service ist, dass Leser die App, also ein kleines Computerprogramm, auf ihrem Gerät installiert haben. Der Nutzer bekommt eine Benachrichtigung aufs Smartphone, sobald er sich im Bereich des teilnehmenden Partners aufhält. Mit einem Klick kann er daraufhin den digitalen „MM“ laden und lesen.

Unkompliziert und schnell

„Die Beacon-Technologie gibt uns die Möglichkeit, die Zeitung in die moderne Welt zu übertragen“, sagt Björn Jansen, Geschäftsführer der Mediengruppe Dr. Haas, zu welcher auch der „MM“ gehört. Für eine Verlängerung und Erweiterung der Aktion hat man sich auch entschlossen, weil der „MM“ damit unkompliziert, schnell und handlich den Leser erreicht. Dieser habe sein Handy in der heutigen Zeit oft in der Hand oder fast immer griffbereit. Eine Möglichkeit für die Leser, den „MM“ im Digitalformat für sich zu entdecken.

Eine Karte auf der Website zeigt die Standorte, an denen gelesen werden kann, auf dem Mannheimer Stadtplan an. Nach Verlassen des Beacon-Einzugsbereichs bleibt die digitale Zeitung noch für kurze Zeit auf dem Smartphone oder dem Tabletcomputer gespeichert: Eine Möglichkeit, den Zeitungstext zu Ende zu lesen, auch wenn man schon weiterziehen musste.

Die Anwendung funktioniert ganz einfach: Zuerst müssen Nutzer die „MM“-Digital-App für ihr Handy oder ihren Tablet-Computer runterladen. Diese App ist kostenlos. Außerdem müssen sie für die App die Berechtigungen erteilen und Bluetooth am Gerät einschalten. Darüber empfängt das Handy das Signal. Sobald man sich in einem Einzugsbereich befindet, erhält man eine Nachricht und kann sich den „MM“kostenlos als digitale Zeitung auf sein Gerät laden.

Info: Infoweb: Infos zur App unter warum-digital.de/BEACON/

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.10.2018