Graz zeigt spannende Sportschau aus Mannheim

MHC-Talent Anna Uhlmann bei der Eröffnung 2018. © Christoph Blüthner

Die als große Landesausstellung konzipierte Sonderschau „Fertig? Los!“ des Technoseums wird im kommenden Jahr in Graz (Österreich) gezeigt. Dies teilte Museumssprecherin Marit Teerling mit. „Let’s go Graz“ laute das Motto für das Sportjahr in der steiermärkischen Landeshauptstadt, das die Bewohner in Bewegung bringen soll. Passend dazu wird die Geschichte von Sport und Technik aus Mannheim gezeigt.

Über den Jahreswechsel 2019/20 waren die Mannheimer Exponate bereits in der Dasa Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund zu sehen. Das Grazer Center of Science Activitites, ein Kooperationsprojekt des Universalmuseums Joanneum mit der Kindermuseum GmbH, habe nun eine Lizenz vom Technoseum erworben und werde die Ausstellung adaptieren, angereichert mit Sportarten und Themen aus der österreichischen Sportwelt.

Neben historischen Objekten sorgen zahlreiche Mitmachstationen dafür, dass beim Besuch nicht nur die Gehirnzellen gefordert werden, sondern auch der Kreislauf in Schwung kommt. „Von der Stoppuhr bis zum Fitness-Tracker ist Sport heute ein Produkt unserer technisierten Welt, gleichzeitig stiftet er Gemeinschaft und macht Spaß“, sagt Technoseums-Direktor Hartwig Lüdtke.

Dieser Vielfalt des Sports habe man eine Plattform gegeben. Lüdtke: „Ich freue mich deshalb, dass dieses Konzept erneut der Öffentlichkeit präsentiert werden kann.“ Rund eine halbe Million Euro hat die Ausstellung gekostet. Etwa 100 Leihgeber haben Exponate zur Verfügung gestellt – darunter die Kanutin Birgit Fischer, die ihre zwölf olympischen Medaillen beisteuerte, Sportfotograf Bernhard Kunz gab Aufnahmen und Ausrüstung, Werner Pfitzenmeier überließ eine Langhantel mit Betongewichten von 1977.

Ab März 2021 geht die Ausstellung in Graz in die Startlöcher und wird dort bis zum Jahresende zu sehen sein. red/lang

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020