Gregor Gysi, Rebellion und Seniorentheater

Kaum ein Mannheimer ist so mit dem Jugendkulturzentrum Forum verbunden wie er. Beim Festakt zum 40. Geburtstag vergangene Woche wurde es bereits deutlich. Genauso wie in den acht Porträts, die diese Zeitung anlässlich des Jubiläums veröffentlichte. Karlheinz Paskuda ist kein Unbekannter in Mannheim, wird wohl immer politisch aktiv sein. Und hat im Forum Generationen von Menschen mitgeprägt.

Paskuda arbeitete 35 Jahre in der Einrichtung – von 1981 bis 2016 hat der Sozialwirt pädagogische Bildungsarbeit betrieben. Er hat miterlebt, wie das Forum wegen städtischer Einsparungen fast geschlossen werden musste, teilweise fast führungslos war, aber dann wieder Kurs aufnahm. „Mir war die politische Arbeit immer besonders wichtig“, erzählt Paskuda. Darum erinnert er sich vor allem an die Begegnungen mit zwei Politikern. „Ich holte etwa Joschka Fischer, damals noch Turnschuhträger, und auch Gregor Gysi, noch für die PDS aktiv, ins Forum.“

Auch engagierte er sich mit den jungen Menschen während der aufgeheizten Stimmung nach den fremdenfeindlichen Übergriffen 1992 auf der Schönau. „Wir haben daraufhin das Aktionsbündnis gegen Rassismus gegründet.“ Stolz ist Paskuda auch auf den Bürgerverein zur Energiewende Ende der 1980er Jahre, der direkt 80 Mitglieder hatte. Ein Vorreiterprojekt aus heutiger Sicht, so der Mannheimer. „Wir haben im Forum viel bewegt“, so Paskuda.

Eine klare Haltung hat Marlene Rommel in dem Jugendkulturzentrum entwickelt, wie die „MM“-Leserin sagt. Sie berichtet ebenfalls von ihren Erinnerungen. „Ich denke, dass mein Engagement im Forum im Alter von 15, 16 Jahren den Grundstein für meine rebellische und unkonforme Einstellung gelegt hat“, erzählt sie. „Es kümmerte mich später auch bei der Entscheidung nicht, meine Kinder während des Studiums, also früher als erwartet, zu bekommen, ob ich einem bestimmten gesellschaftlichen Bild entsprach.“

Über die Musik kam Rommel zum Forum. Die deutsch-französische Band Irié Revoltés gab dort ein Konzert – und sie schloss sich der Gruppe „Jugend gegen Rechts“ an. „Die Tatsache, dass ich mich im Anschluss mehrere Jahre aktiv gegen Rechts engagierte, lässt sich alleine dadurch erklären, dass ich das Gefühl hatte, das Richtige zu tun. Niemand sagte mir, dass es sinnvoll ist“, erinnert sich die Mannheimerin, „diese Entscheidung habe ich als große Freiheit empfunden.“

Geburtsort der Spätlese

Das Engagement im Forum habe wesentlich dazu beigetragen, dass Rommel ein Gespür für politische Meinungsmache entwickelt habe und sowohl extrem linke als auch rechte politische Ansichten kritisch betrachte, sagt sie. „Ich halte es nach wie vor für wichtig, dass es Einrichtungen wie das Forum gibt. Jugendliche brauchen eine Möglichkeit, sich politisch auszuprobieren und gesellschaftliche Zustände zu hinterfragen.“ Im Forum könnten junge Menschen politische Meinungen ihrer Eltern im Kreis anderer Erwachsener und Gleichaltriger anzweifeln und neue Seiten an sich entdecken. Die Schule sei dafür nicht immer die richtige Plattform.

Für Leserin Edith Klebs war das Forum weniger politisch, mehr kulturell wichtig. „Noch heute erinnere ich mich dankbar an die Mitarbeiter des Forums zurück“, sagt sie. „Man hatte Ende der 80er Jahre den Mut, ,spätjugendlichen Menschen’ eine Plattform zu geben. Das war damals nicht selbstverständlich. Es galt oftmals noch, dass ,alt’ Altenheim und damit Lebensende bedeutete.“ 1989 keimte im Forum die Idee, sich generationsübergreifend zu präsentieren, angestoßen durch Uschi Brotz, Leiterin der Initiative Theater, Tanz und Co. „Mit dem Mut zum Ungewöhnlichen wurde eine Seniorentheatergruppe gegründet – die Mannemer Spätlese“, erinnert sich Klebs. Sie leitete diese Gruppe. 2011 fiel der letzte Vorhang – nach unzähligen Auftritten in ganz Mannheim. „Von unseren Spielkameraden leben nicht mehr viele, alle würden aber zustimmen, wenn der kleine Rest heute sagt: Danke, Sabine Griberg, Karin Heinelt und Karlheinz Paskuda für die Zeit, den Mut und alles, was ihr für uns eingesetzt habt. Vor allem aber gilt ein dankbares Erinnern Uschi Brotz, die leider vor kurzem verstorben ist.“

