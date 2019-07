„Grenzen für Autos setzen“

Schnell mehr und konsequente Anstrengungen zur Senkung der Stickoxidbelastung in der Stadt fordern die Grünen. In einer Mitteilung reagierte die Gemeinderatsfraktion der Partei auf Berichte dieser Zeitung, nach denen die Stickoxidbelastung in der Innenstadt trotz Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und des leichten Rückgangs des Verkehrsaufkommens gegen den Trend steigt. „Weniger, aber dafür offensichtlich größere und schwergewichtigere Pkw belasten die Luft zunehmend mit Stickoxid trotz Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr als vom Bund geförderte Modellstadt “, so Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier.

Dies müsse als „Weckruf“ aufgefasst werden. Fontagnier: „Es gibt kein Vertun mehr, die Verkehrswende ist ohnehin eine anstehende Aufgabe für die Stadt“. Im grün geführten Umweltdezernat der Stadtverwaltung geht man hingegen nicht davon aus, dass der Anstieg der Werte vom Autoverkehr herrühre. Er entspreche vielmehr „der üblichen Schwankungsbreite“, eine einzelne Ursache könne nicht benannt werden, hieß es aus dem Rathaus. Der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch hatte bereits zu Jahresbeginn eine Sperrung bestimmter Innenstadt-Routen für den für den Schwerlastverkehr gefordert. lang

