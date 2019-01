Grenzübergreifend erinnern

Am Marchivum zu sehen: dieses deutsch-französische Kunstwerk. © Gedenkstätte

Das großformatige Bild zeigt ein Boot in schwerer See, den Tücken des Wetters offenbar kaum gewachsen. Menschen sitzen darauf, eine Mutter presst ihr Kind an sich. Entstanden ist das Werk der Künstler Rainer Braxmaier und Haleh Zahedi im Rahmen eines deutsch-französischen Kunstprojekts. Das Centre européen du restiant déporté (CERD), der Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen Konzentrationslager-Komplex Natzweiler (VGKN) und die französische Künstlergruppe Quinz’art arbeiten zusammen.

Insgesamt 16 großflächige Gemälde wurden jeweils von einem deutsch-französischen Künstlerpaar gestaltet. Die Schöpfer ließen sich inspirieren von der Geschichte des KZ-Komplexes Natzweiler und haben als gemeinsames Thema „La Fraternité – Brüderlichkeit“. An dem Projekt ist über VGKN die KZ-Gedenkstätte Sandhofen beteiligt. Deshalb dient auch Mannheim als Ausstellungsfläche: Am Ende der Fröhlichstraße, auf dem Freigelände neben dem Marchivum, ist das Werk bis Ende Februar zu sehen.

Rainer Braxmaier, 1949 in Baden-Baden geboren, absolvierte sein Studium an der Staatlichen Akademie für bildende Künste in Karlsruhe und war viele Jahre Kunsterzieher am Hans-Furler-Gymnasium in Oberkirch, wo er bis heute wohnt. Daneben arbeitete er als freischaffender Künstler. Haleh Zahedi wurde 1982 in Teheran geboren, wo sie ein Grafikdiplom erworben hat. Sie ist Doktorandin und Dozentin an der Universität für Bildende Kunst in Straßburg, wo sie seit 2010 lebt. Sie hat sich schon an vielen Ausstellungen unter anderem in Straßburg, Zürich und Offenburg beteiligt.

Weitere Kunstwerke folgen. Jede Gedenkstätte aus dem KZ-Komplex Natzweiler – darunter die in Sandhofen – bekommt nacheinander drei dieser Gemälde zur Aufstellung im Freien. Voraussichtlich ab April 2019 wird als weiteres Werk ein Gemälde zu sehen sein, das Eva Schaeuble (Deutschland) und Didier Guth (Frankreich) geschaffen haben. bhr

Info: Näheres zum Projekt im Internet unter bit.ly/2Hre3O8

