„Greyzies Night²“ im Bluetower

Alle Tanzwütigen, die über 50 Jahre alt sind, und sich austoben wollen, kommen am Donnerstag, 24. Oktober, im Bluetower am City-Airport in Neuostheim auf ihre Kosten. Ab 19 Uhr ist Einlass, das Ende der Party bestimmen die Gäste. Die „Greyzies Night²“ ist eine von der Mannheimer Psychologin und Buchautorin Ulrike Thomas initiierte Disco für die Generation 50plus. Aufgelegt wird alles, was die letzten Jahrzehnte zu bieten haben, die Musik aufdrehen wird DJ Werner Dais, 71 Jahre alt, Musikenthusiast und leidenschaftlicher Kenner aller Hits und Evergreens. Die „Greyzies Night“ war bereits im Eintanzhaus in der Innenstadt ein voller Erfolg, allerdings musste die Musik an dieser Stelle um 23 Uhr abgedreht werden. Der Eintritt für die Party im Bluetower kostet fünf Euro.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.10.2019