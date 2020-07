Griechisch-Unterricht geht nach den Sommerferien weiter - ohne das Land „Das nächste Jahr ist gerettet“

Konstantinos Cafaltzis (ganz rechts) ist der Motor des Protests gegen das Kultusministerium. Er organisierte zwei große Demonstrationen am 11. Januar in der Innenstadt und am 3. März auf dem Waldhof. Der Zug endete, wie hier zu sehen, vor dem griechisch-orthodoxen Gemeindezentrum Luzenberg.

© Christoph Blüthner