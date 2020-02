Grippe-Fälle noch im Rahmen

Die Grippe geht um, aber sie grassiert nicht – jedenfalls gilt dies hier. „Jahreszeittypisch“: Dieser Begriff taucht immer wieder auf, als sich diese Zeitung bei Kliniken und dem kommunalen Fachbereich Gesundheit nach Influenza-Fällen erkundigt. Die Zahl der Patienten, die wegen Grippe stationär behandelt werden, bewege sich derzeit im „üblichen Rahmen“, erklärt Alexandra Heininger, Leiterin der Krankenhaushygiene am Klinikum. Entsprechend dem bundesweiten Trend sei diese Gruppe in den zurückliegenden zwei Wochen leicht gewachsen. Und Markus Haass, der Ärztliche Direktor des Theresienkrankenhauses, bezeichnet die Anzahl von Influenza-Patienten im TKH mit weniger als 20 Fällen als „noch im Rahmen“. In den vergangenen Jahren sei der Höchststand aber auch erst im März erreicht worden.

Gefährlicher als Coronavirus?

Dass Influenza-Viren regional höchst unterschiedlich attackieren, spiegelt die bisherige Winter-Saison: Beispielsweise wurden in Bayern wegen gehäufter Grippe-Fälle drei Schulen vorübergehend geschlossen. Die Münchner Zeitung „Merkur“ stellte gar die Frage, ob Influenza gefährlicher als Corona sei.

In Mannheim ist die Situation anders: 278 bestätigte Grippeinfektionen sind dem städtischen Fachbereich Gesundheit seit Herbst bis 10. Februar gemeldet worden – zwei weniger als im gleichen Zeitraum der Saison davor, wie Sprecherin Beate Klehr-Merkl erläutert. In der gesamten zurückliegenden Influenza-Periode 2018/2019 wurden 571 Fälle aktenkundig. Ein Blick in die aktuelle Statistik zeigt: Nachdem Mitte November der erste Grippe-Fall nachgewiesen wurde, gab es im Laufe des Dezembers wöchentlich zwischen zwei und vier solcher Meldungen. Mitte Januar nahmen die Influenza-Infektionen deutlich zu – mit einem Höhepunkt von 79 bestätigten Fällen in der letzten Monatswoche. In der ersten Februarwoche ging die Zahl wieder auf 59 zurück. Es bleibt also spannend, wie die Kurve weiter verlaufen wird.

Stadt rät zur Impfung

Auch wenn der Herbst als klassische Zeit für eine Grippeschutzimpfung gilt, so rät das Gesundheitsamt auch derzeit zu dieser Vorsichtsmaßnahme. „Die ist auch jetzt noch sinnvoll“, heißt es in einer Stellungnahme des Fachbereichs, den Mediziner Peter Schäfer leitet. Allerdings gilt es zu beachten, dass sich ein Schutz keineswegs sofort mit dem Spritzen-Piks einstellt. Das Robert Koch-Institut nennt zehn bis 14 Tage zur vollen Entfaltung der Wirkstoffe.

Wie sich die Grippe in den nächsten Wochen regional ausbreitet, das steht in den Sternen – was gewissermaßen doppeldeutig ist. Schließlich leitet sich der Begriff Influenza vom lateinischen „influentia“ (Einfluss) ab: Denn früher glaubte man, dass die Konstellation von Himmelskörpern den Verlauf ansteckender Krankheiten bestimme. Auch wenn wir inzwischen wissen, dass irdische Viren mit Fieber und Gliederschmerzen attackieren, so bleibt nach wie vor rätselhaft, warum solche Erreger die einen erwischen und andere nicht.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.02.2020