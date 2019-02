Grippewelle noch relativ gemäßigt

Milde Tagestemperaturen hin, erste Frühlingsgefühle her – noch machen Influenza-Viren keinen „Sommerschlaf“. Gleichwohl ist die Grippesaison am Abklingen. Ohnehin blieb in unserer Region diesmal die große Erkrankungswelle aus.

Vor ziemlich genau einem Jahr sah die Situation anders aus: „Grippewelle schwappt über die Region“ titelte der „MM“ am 1. März 2018. Hingegen schildert Klinikum-Sprecher Dirk Schuhmann die aktuelle Situation bei der Universitätsmedizin Mannheim (UMM): „Diesmal hatten wir keine übervollen Stationen oder gar Betten auf dem Korridor wegen Einweisungen von Patienten mit schweren Influenza-Infektionen.“ Eine ähnliche Botschaft kommt vom Theresienkrankenhaus (TKH): „Bislang gab es bei uns nur wenige Grippe-Fälle , und derzeit ist auch keine Zunahme zu beobachten“, erklärt Markus Haass, Ärztlicher Direktor der Ordensklinik.

„Im normalen Rahmen“

„Die Grippezahlen liegen deutlich unter denen des vergangenen Jahres“, bestätigt auch Beate Klehr- Merkl , Pressesprecherin im Rathaus für das Gesundheitsdezernat: Ab der zweiten Januarwoche 2019 haben sich in Mannheim zwar labordiagnostisch bestätigte Influenza-Erkrankungen auf bis zu 58 Fälle in der siebten Kalenderwoche erhöht – aber das liege „im normalen Rahmen der Grippesaison“.

Der Blick in die letztjährige Saison-Statistik zeigt, dass 2018 von Februar bis Mitte März pro Woche bis zu 174 neue Grippe-Ansteckungen gemeldet wurden – vorwiegend vom Typ B, während diesmal nach Angabe der Experten die A-Virus-Variante dominiert.

Auch wenn Influenza-Erreger allmählich den Rückzug antreten, so sind sie vermeintlich allgegenwärtig. Bekanntlich grassiert in der Kurpfalz der beliebte Ausdruck „Ich hab die Gripp!“ – auch wenn es sich um gar keine „echte“ Virus-Grippe handelt, sondern Husten, Schnupfen, Heiserkeit plagen. Bei solch einem Infekt gilt meist die Erfahrungsregel „drei Tage kommt er, drei Tage steht er, drei Tage geht er“ , während die Influenza- Grippe meist zwei bis drei Wochen heftig attackiert.

