Größtenteils aus Holz

An der George-Washington-Straße, in unmittelbarer Nachbarschaft zum „Hochhaus H“, plant die GBG ein längliches Gebäude, das zum großen Teil aus Holz errichtet ist. Das Modell zeigt ein Mehrparteienhaus mit vielen Balkonen und Terrassen. Insgesamt sollen darin 32 Wohnungen entstehen – entweder mit zwei oder drei Zimmern. Das sogenannte Holzhybridgebäude liegt direkt an der Europaallee, einer Wegachse, die von Südwesten nach Nordosten quer durch den neuen Stadtteil Franklin führen wird.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.07.2020