Großaufgebot der Polizei trennt Streithähne

In dem Verfahren sind drei Männer zwischen 35 und 40 Jahren angeklagt. Sie sollen am Silvestermittag 2016 in der Mannheimer Innenstadt zwei Männer und zwei Frauen angegriffen haben, zunächst mit einer Ohrfeige. Später sollen sie auch Teleskopstöcke und Pfefferspray benutzt haben.

Ein Angeklagter soll auf ein am Boden liegendes Opfer zudem mit seinem Fuß auf Kopf und Rücken eingetreten haben. Es sei der Spruch „Schlagt ihn zusammen, schlagt ihn auf den Kopf“, zu hören gewesen sein, sagte der Gerichtssprecher.

Die Anklage gegen die drei Männer lautet auf gefährliche Körperverletzung. Der Strafrahmen bewege sich hierfür nach Angaben des Sprechers auf sechs Monate bis zehn Jahre Freiheitsstrafe.

Entgegen der ursprünglichen Planung fiel in dem Verfahren gestern noch kein Urteil. Das Amtsgericht hat stattdessen vier weitere Termine angesetzt. Drei kürzere finden noch im August statt, ehe es am 12. Oktober noch einmal zu einer Zeugenvernehmung kommt. An diesem Tag könnte dann laut Sprecher auch das Urteil fallen. stp

