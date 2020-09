Großdemo fürs Klima

Rund 10 000 Menschen haben vor fast genau einem Jahr im Rahmen des globalen Klimastreiks der Schülerbewegung Fridays for Future in Mannheim für Klimaschutz demonstriert. Für diesen Freitag, 25. September, hat die Mannheimer Ortsgruppe den nächsten weltweiten Klimastreik angekündigt. Im Zuge einer Großdemonstration wollen die Aktivisten, „auf die ungebrochene Dringlichkeit einer Lösung der Klimakrise und der sich mit ihr verschärfenden weltweiten Ungleichheit hinweisen“, wie Fridays for Future mitteilen. Weltweit seien parallel Demonstrationen geplant.

„Seit mittlerweile mehr als anderthalb Jahren setzen wir uns mit verschiedenen Aktionsformen für Klimagerechtigkeit ein, und noch immer können wir keine nennenswerten Schritte in Richtung des 1,5- Grad-Ziels erkennen“,erklärt demnach die Mannheimer Fridays-for-Future-Sprecherin Marie Lehmann.

Infektionsrisiko einschränken

Vielmehr förderten die Maßnahmen im Zuge der Corona-Aufbauprogramme „veraltete und klimaschädliche Techniken wie Kohle, Öl und Gas“. Die Aktivisten kritisieren die Klimapolitik als inkonsequent. Das auf Wachstum basierende Wirtschaftssystem stehe im Konflikt mit den endlichen Ressourcen unseres Planeten, wird Sprecherin Caroline Schmahl zitiert: „Wir brauchen also mehr als ein paar bessere Gesetze – wenn wir das Problem Klimawandel an den Wurzeln packen wollen, brauchen wir eine grundsätzliche Veränderung in der Organisation unserer Wirtschaft und unseres Zusammenlebens.“

Um das Infektionsrisiko einzuschränken, sind in Mannheim zwei Protestzüge geplant, die jeweils um 17 Uhr am Ehrenhof als Fahrraddemo und vor dem Hauptbahnhof als Fußmarsch starten werden. Zur Abschlusskundgebung sollen beide am Alten Meßplatz aufeinandertreffen. „Dabei werden wir besonders auf den Infektionsschutz achtgeben, denn wir sind überzeugt, dass gegenüber der Coronakrise, genauso wie gegenüber der Klimakrise, auf Basis von wissenschaftlichen Fakten und nicht von Verschwörungstheorien gehandelt werden muss“, wird Marie Lehmann zitiert. Daher gelte bei den Demos die Maskenpflicht und die Abstandsregelung.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.09.2020