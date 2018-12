„Große Ehre für mich als Norddeutsche“

Mit Herzblut, Mut und Zuversicht: Ilka Sobottke wird Bloomaul. © Prosswitz

Zum Wandern wollte sie zwei Wochen nach Sizilien – doch nun bleibt dafür nur eine Woche Zeit. Am Fasnachtssonntag, 3. März, hat Ilka Sobottke nämlich jetzt abends einen Termin im Nationaltheater. In der Vorstellung „Orpheus in der Unterwelt“ wird die Pfarrerin der Citykirche Konkordien eine pfundschwere Bronzefigur von Gerd Dehof umgehängt – der 50. Bloomaulorden.

„Sie ist eine dynamische Frau, die sich mit viel Herzblut und Zuversicht ins Mannheimer Stadtleben einbringt, Mut zuspricht, mit anpackt und eine motivierende Mitmenschlichkeit ausstrahlt“: So begründete das aus Markus Haass, Bert Siegelmann und Achim Weizel bestehende Verleihungskomitee gestern seine Entscheidung, den 1970 vom langjährigen „MM“-Herausgeber Rainer von Schilling, der damals Fasnachtsprinz war, gestifteten Orden an die Pfarrerin zu vergeben. Längst hat er in Mannheim den Rang einer hohen bürgerschaftlichen Auszeichnung. „Ich weiß, dass es eigentlich das Höchste ist, was man in dieser Stadt als Ehrung erreichen kann“, so Sobottke in einer ersten Reaktion. „Ich freue mich sehr“, so die Pfarrerin, „und bin auch ein bisschen stolz, denn ich komme aus Norddeutschland, daher ist es eine ganz besonders große Ehre für mich“.

Bald beim Wort zum Sonntag

Ilka Sobottke ist 1966 in Bad Segeberg geboren und in Hamburg eingeschult worden, aber als Jugendliche mit den Eltern nach Lützelsachsen gezogen. Sie studierte in Heidelberg und Rom, absolvierte ihr Vikariat im Hochschwarzwald und Neapel. Seit 1999 ist sie mitten in Mannheim Pfarrerin, zudem für Hafenkirche und Evangelische Studierendengemeinde zuständig. Sie arbeitet im Spannungsfeld von Obdachlosen, Arbeitslosen, Menschen in Not, Studenten und Künstlern.

„Die neue Ordensträgerin bringt sich in diesem vielgestaltigen Umfeld in einem Maß ein, das breite Beachtung und Respekt gefunden hat“, verweist das Verleihungskomitee auf die von Sobottke maßgeblich vorangetriebene Vesperkirche oder die von ihr mitinitiierte „Meile der Religionen“. Dabei spreche sie „Klartext mit viel Humor und Aufrichtigkeit“ – und das auch bald bundesweit. Nach vielen Kurpredigten im SWR-Hörfunk wird sie ab März neue evangelische Sprecherin beim „Wort zum Sonntag“ der ARD. Aber vorher ist die Ordensverleihung, bei der Rolf Götz als letztjähriger Ordensträger die Laudatio halten wird.

Info: Dossier unter morgenweb.de/bloomaul

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018