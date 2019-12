Große Ehrung für wichtigen Krebsforscher

„Unglaublich“, staunt Harald zur Hausen. Zwar ist er Nobelpreisträger, hat 30 Ehrendoktortitel, die Ehrenbürgerwürde von Heidelberg, und die Komoren haben ihn sogar auf einer Briefmarke verewigt. „Aber dass ich auch noch auf einer Platte stehe, das hätte ich mir nie träumen lassen“, so der 83-jährige Mediziner am Dienstagnachmittag. Doch nun steht sein Name auf einer Bronzeplatte, verlegt auf der „Kurpfälzer Meile der Innovationen“ im Gehwegpflaster entlang der Bismarckstraße vor dem Schloss.

Auf den bis zu 42 Bronzeplatten mit den Maßen 42 auf 42 Zentimeter soll dauerhaft an wichtige Erfindungen und Erfinder aus der ganzen Region erinnert werden, aus Technik wie Kultur und Gesellschaft. Mit der Würdigung der Nobelpreisträger in Medizin, die aus der Region stammen, ist die 21. Platte enthüllt worden – und damit Halbzeit bei dem 2016 gestarteten Projekt.

Viren als Auslöser

„Aber das erste Mal können wir jemand ehren, der auch da ist, der noch lebt – das hatten wir noch nicht“, so Fritz-Jochen Weber, Vorsitzender des Vereins „Kurpfälzer Meile der Innovationen“. Als Sponsor hat er diesmal Jörg Oswald von der Seckenheimer Digitalagentur Brain Appeal GmbH gewonnen. Schließlich kostet eine Platte mit Verlegung und Versicherung für eventuelle künftige Schäden 5500 Euro – weshalb sich die Realisierung der „Kurpfälzer Meile der Innovationen“ auch hinzieht.

Im nächsten Jahr, so kündigt die stellvertretende Vorsitzende Roswitha Henz-Best an, sollen fünf weitere Platten verlegt werden. Diesmal ist die Bronzetafel gleich drei Persönlichkeiten gewidmet – den Medizin-Nobelpreisträgern Otto F. Meyerhof, der für seine Forschungen über den Stoffwechsel in Muskeln 1922 ausgezeichnet wurde, der 1991 geehrte Bert Sakmann, der die Signalübertragung innerhalb von Zellen und zwischen Zellen erforschte, und eben der 2008 vom schwedischen Nobel-Komitee ausgezeichnete Harald zur Hausen.

Der langjährige Vorstandsvorsitzende des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg erkannte, dass Gebärmutterhalskrebs durch Virusinfektionen ausgelöst wird. „Wir verdanken seiner beharrlichen Forschung, dass erstmals gezielt eine Impfung gegen eine der häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen entwickelt werden konnte“, so Henz-Best über den 83-jährigen Gelsenkirchener, der schon lange in Heidelberg lebt und arbeitet. „Er machte das Heidelberger Krebsforschungszentrum zu einem der weltweit führenden Krebsforschungszentren,“ würdigte sie seinen Einsatz. „Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Region drei Medizin-Nobelpreisträger hervorgebracht hat“, so Henz-Best, weshalb der Verein dieses Thema in die Liste der Innovationen aufgenommen habe.

Genau diesen Stolz, den Henz-Best ausdrückte, sprach auch Oberbürgermeister Peter Kurz an. Die „Meile der Innovationen“ leiste „einen ganz wichtigen Beitrag zur Stärkung der Identifikation mit Stadt und Region“. Die Region könne „stolz darauf sein, was sie hervorgebracht hat“, doch trage dies hoffentlich dazu bei, „auch Raum für Innovationen in der Zukunft zu schaffen“, so der Oberbürgermeister.

Impfprojekt an Schulen

Kurz gratulierte, dass das „bürgerschaftlich getragene Projekt“ der „Kurpfälzer Meile der Innovationen“ jetzt „mit großen Schritten vorankommt“. Durch die Gewinnung meist junger Unternehmen als Sponsoren gelinge „ein Brückenschlag von den Leistungen der Vergangenheit in die Zukunft“. Zudem stelle die Anwesenheit eines Nobelpreisträgers bei einer Verlegung einer der Bronzetafeln nun „eine besondere Auszeichnung für das Projekt dar. Mannheim habe auf de Forschungen von Harald zur Hausen ja bereits reagiert, betonte Kurz. Nachdem die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut seit 2007 für Mädchen und seit 2018 für Jungen zwischen neun und 14 Jahren eine Impfung empfiehlt, startete Mannheim als erste Großstadt in Baden-Württemberg ein Modellprojekt zur Werbung für die Impfung an Schulen, damit Mannheimer Schüler sich davor schützen können, sich mit einem gefährlichen Virus zu infizieren, der später Krebs verursacht.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.12.2019