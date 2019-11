37 Prozent – davon kann die SPD in Mannheim nur noch träumen. Vor zweieinhalb Jahren, Martin Schulz war gerade zum Parteivorsitzenden gewählt und zum Kanzlerkandidaten nominiert worden, lagen die Sozialdemokraten in ihrer einstigen Hochburg ähnlich hoch. Seitdem geht es mehr oder weniger abwärts, und das mit Schwung. Im neuen Bürgerbarometer stürzt die Partei um weitere drei Punkte auf nun 21 Prozent. So schlecht war sie in der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des „Mannheimer Morgen“ noch nie.

Sie ist damit nicht allein. Auch die CDU rutscht noch einmal um drei Punkte ab, und zwar mit 18 Prozent erstmals unter die 20-Prozent-Marke. Große Sieger sind die Grünen. Sie legen gegenüber dem Bürgerbarometer im Frühjahr um sechs Punkte zu und erreichen nun eben die eingangs erwähnten 37 Prozent – Rekord.

„Die Grünen sprechen nicht mehr nur das alternative, universitäre Milieu an“, sagt Jung. Sie seien vielmehr in eine gutbürgerliche Klientel hineingestoßen, die früher eine klassische CDU-Wählerschicht gewesen sei. Dies sehe man auch an den Ergebnissen des Bürgerbarometers vor allem im Osten, aber auch im Süden der Stadt. Diese Mittelschicht habe sich von der Partei entfremdet – „eine große Gefahr für die Union, im Land, aber auch hier in Mannheim“.

Für das aktuelle Bürgerbarometer hat die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des „Mannheimer Morgen“ 1022 wahlberechtigte Menschen in Mannheim ab 16 Jahren befragt. Die repräsentative Telefonumfrage zur „Sonntagsfrage“ („Wenn am nächsten Sonntag Gemeinderatswahl wäre, welche Partei würden Sie wählen?“), zu den wichtigsten und beliebtesten Politikern der Stadt und zu weiteren aktuellen Themengebieten lief in der Woche vom 6. bis 12. November.

„Die weiter steigende Zustimmung ist für uns Mannheimer Grünen Lob und Ansporn zugleich.“ So kommentiert die Doppelspitze der Fraktion aus Melis Sekmen und Stefanie Heß das Ergebnis. „Diesen Schwung nehmen wir mit, um gemeinsam mit den anderen im Gemeinderat vertretenen Parteien unsere Stadt zukunftsfähig zu gestalten.“ Klimaschutz, Verkehrswende und die Verbesserung der Teilhabechancen für Kinder und Jugendliche seien die Themen, die auch bei den nun kommenden Etatberatungen ganz vorne stünden.

SPD-Fraktionschef Ralf Eisenhauer übt sich in Zweckoptimismus: „Bei der Gemeinderatswahl haben wir 21 Prozent erreicht, nun auch im Bürgerbarometer. Damit liegen wir deutlich über dem schlechten Bundestrend der SPD.“ Gerade hier in Mannheim stehe die Partei für Gerechtigkeit, für Weltoffenheit und für gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Ich bin zuversichtlich, dass unsere künftige Parteispitze dieses Profil schärfen wird und dass wir auch in Mannheim wieder stärkste politische Kraft werden können.“

Überdurchschnittlich viele Unterstützer hat die SPD beispielsweise noch bei den über 60-Jährigen (24 Prozent) und über 70-Jährigen (26) sowie bei Bürgern mit Mittlerer Reife (24) oder Hauptschulabschluss (33). Zu Hause sind die Sympathisanten der Sozialdemokraten klassischerweise vor allem im Norden (28) und im Zentrum Mannheims (26). In den östlichen Stadtteilen kommt die SPD auf lediglich sieben Prozent. Auch die Tatsache, dass die Partei den Oberbürgermeister stellt, hilft laut Jung nicht weiter: „Das schadet nicht, aber Peter Kurz wird eher präsidentiell wahrgenommen – das zahlt nicht auf die SPD ein.“

Bei der Frage nach den beliebtesten Politikern Mannheims hat sich der Oberbürgermeister wieder auf Platz eins vor seinem Kämmerer Christian Specht (CDU) geschoben – mit knappem Vorsprung. Beide lagen im Frühjahr noch gleichauf. Interessant: Peter Kurz kommt in seiner eigenen Partei auf Werte von 3,5 (auf der Skala von plus 5 bis minus 5). Specht dagegen wird von CDU-Anhängern schwächer bewertet: mit 2,9. Kurz bewerten die CDU-Wähler fast genauso, nämlich mit 2,7.

