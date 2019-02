Große Liebe zu Italien

Italien – diesem Land gilt die große Liebe von Ilka Sobottke. Schon als Kind ist sie mit den Eltern regelmäßig dort in Urlaub gewesen. 1990/91 verbrachte sie dann während ihres Studiums, das sie sonst in Heidelberg absolvierte, ein Jahr in Rom. „Da hatte ich auch einen römischen Freund“, erzählt Sobottke, „und ich habe geliebäugelt, in Italien zu bleiben“. Zumindest kehrt sie als Vikarin ein Jahr in das Land zurück – nach Neapel. Sie zieht ausgerechnet in ein Viertel, vor dem sie gewarnt wird und um das auch Taxifahrer einen Bogen machen. „Da kannst Du nicht hinziehen, da schießen sie“, sei sie ermahnt worden, blickt sie heute amüsiert zurück.

Von Neapel aus betreute sie die deutsche Evangelisch-Lutherische Gemeinde, 1826 unter dem Schutz der Preußischen Gesandtschaft gegründet. Dazu zählten auch die Inseln Capri und Ischia in der Bucht von Neapel. „Man ist da einmal monatlich mit dem Schiff auf die Inseln gefahren, das hat mir gefallen“, so Sobottke. Zu Gottesdiensten kamen soziale Aufgaben. Um die insgesamt 400 Gläubigen zu besuchen, habe sie „teilweise viele Kilometer bis nach Apulien fahren müssen“, aber ein enges Verhältnis zu den Familien aufbauen können. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019