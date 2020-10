Große Mehrheit für Löbel

Mannheim.Die Mannheimer CDU hat ihren amtierenden Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel mit großer Mehrheit als Kandidaten für die Bundestagswahl im Herbst 2021 nominiert. Der 34-Jährige bekam bei der Versammlung am Freitagabend in der Feudenheimer Kulturhalle 168 Stimmen. Die Rechtsanwältin Maike-Tjarda Müller, die in einer Kampfkandidatur gegen den Kreisvorsitzenden Löbel angetreten war, erhielt 27 Stimmen. „Das ist das größte Zeichen der Geschlossenheit, das die CDU heute senden kann“, sagte Löbel nach der Wahl. „Wir wollen das Direktmandat, und dafür werde ich alles tun.“ Löbel war in den vergangenen Wochen heftig in die Kritik geraten, unter anderem weil Wohnungen seines privaten Mehrfamilienhauses als Kurzzeitig-Wohnungen genutzt werden. Auch waren zwei Mitglieder des Kreisvorstandes zurückgetreten, weil sie Löbel finanzielle Unregelmäßigkeiten bei Untervermietungen in der Kreisgeschäftsstelle vorwerfen. Löbel gestand in seiner Rede wie bereits bei einer Pressekonferenz am Donnerstag Fehler ein, verwies aber auch auf Gutachten zur Geschäftsstelle, das keine Anzeichen auf Rechtsverstöße feststelle. Für seine Rede bekam er viel Applaus. Zur Nominierungsversammlung waren 197 Parteimitglieder gekommen.

