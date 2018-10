Große Mehrheit für Spitzenduo

Um den SV Waldhof drehte sich eine Menge bei der SPD am Samstagmorgen. Die Partei hat im Gewerkschaftshaus ihre Liste für die Kommunalwahl im kommenden Mai verabschiedet. Und damit die Veranstaltung sich nicht zu sehr in die Länge zog, gab es den regelmäßigen Hinweis, dass der Waldhof am Mittag ein Heimspiel hat. Der Trick funktionierte: Ohne Kampfkandidaturen und Streit um Listenplätze verabschiedeten die Sozialdemokraten ihre Liste – wer wollte, kam also noch rechtzeitig zum Waldhof-Spiel. An der Spitze der Liste stehen Ralf Eisenhauer und Lena Kamrad. Der Parteitag im Gewerkschaftshaus wählte die beiden am Samstag mit großer Mehrheit auf die Plätze eins und zwei der Liste. Eisenhauer bekam 97 von 99 Stimmen, Kamrad 92 von 99 Stimmen.

Auch Stefan Fulst-Blei, der früher selbst Chef der SPD-Fraktion im Gemeinderat war, steht nach einer Pause wieder auf der Liste für die Kommunalwahl am 26. Mai 2019. Er hatte sich vor der letzten Wahl aus dem Gemeinderat zurückgezogen, um sich auf seine Arbeit als Landtagsabgeordneter konzentrieren zu können. Der SPD-Kreisvorsitzende kandidiert jetzt auf dem vorletzten Listenplatz 47. Auf der Liste stehen erstmals gleich viele Frauen und Männer, die Plätze sind abwechselnd besetzt. Die Wähler können bei der Stimmabgabe die Reihenfolge auf der Liste verändern, so dass auch Kandidaten auf hinteren Plätzen in den Gemeinderat einziehen können. Aktuell hat die SPD im Gemeinderat 13 Sitze.

Wohnen als Hauptthema

Neu auf der Liste ist unter anderem die 26-jährige Neckarauerin Naciye Baklan, kaufmännische Angestellte bei Suntat, dem Unternehmen ihrer Familie. Naciye Baklan ist die Nichte des Unternehmers Mustafa Baklan und soll die Firma eines Tages leiten, so hieß es bei ihrer Vorstellung auf dem Parteitag. Ebenfalls neu für den Gemeinderat nominiert ist Ali Badakhshan Rad (38). Der Filmproduzent („Transnationalmannschaft“) ist derzeit kein SPD-Mitglied – als einziger auf der Liste.

Nicht mehr antreten werden zur nächsten Kommunalwahl dagegen die beiden derzeitigen Stadträte Marianne Bade und der Landtagsabgeordnete Boris Weirauch. Bade sitzt seit 25 Jahren für die SPD im Gemeinderat, bei der letzten Wahl holte sie die meisten Stimmen für ihre Partei. Bade und Weirauch treten aus persönlichen Gründen nicht mehr an. Inhaltlich hat die SPD bezahlbaren Wohnraum in Mannheim als wichtigstes Thema identifiziert, sagte Ralf Eisenhauer in seiner Rede. Das sei auch ein Ergebnis seiner Sommertour, bei der SPD-Teams an fast 3000 Haustüren in allen Mannheimer Stadtteilen geklingelt und nach den wichtigsten Aufgaben für die Politik gefragt haben. Kinderbetreuung, Schulen und Mobilität seien ebenfalls häufig genannt worden.

Die Sozialdemokraten wollen auf zwei weiteren Parteitagen, einer im Herbst, einer im kommenden Frühjahr, ihr Wahlprogramm ausarbeiten und verabschieden.

Konzentration auf Mannheim

Von den miserablen Umfragewerten wollen sie sich nicht abschrecken lassen. „Wenn es eine Partei in dieser Stadt gibt, die zu kämpfen weiß, dann ist es die Mannheimer SPD“, rief Parteichef Fulst-Blei in den Saal. Der Fraktionsvorsitzende Eisenhauer forderte alle Kandidaten auf, in ihrem Umfeld Werbung für die Politik der Mannheimer SPD zu machen. Lena Kamrad hob die ausgeglichene Besetzung der Liste mit Frauen und Männern hervor – schließlich seien Frauen in der Politik noch immer völlig unterrepräsentiert. Oberbürgermeister Peter Kurz erinnerte daran, dass es bei der Wahl allein um Mannheim gehe. Er lobte ebenfalls die Liste – wegen ihrer vielfältigen Mischung sei sie ein Beweis dafür, dass die SPD noch eine funktionierende Volkspartei sein könne.

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018