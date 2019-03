Große Nachfrage

Mehr Andrang als erwartet: Weil die beiden Vortragsblöcke der Kinder-Uni Medizin am Samstag, 6. April, schon jetzt fast ausverkauft sind, wird es eine zusätzliche Veranstaltung im großen Hörsaal der Universitätsmedizin Mannheim um 15.30 Uhr geben. In den altersgerechten und interaktiven Vorlesungen erfahren Kinder zwischen sieben und 13 Jahren Interessantes aus Medizin und Forschung. Dieses Jahr spricht Sven Schneider vom Mannheimer Institut für Public Health, Sozial- und Präventivmedizin über das Rauchen und weshalb es für den Menschen schädlich ist. Schwindelexperte Roland Hülse erklärt, wie der Gleichgewichtssinn funktioniert, warum es einem beim Autofahren schlecht werden kann – und wie es Astronauten geht, die im Weltall mit einer Geschwindigkeit von 28 000 Kilometern pro Stunde unterwegs sind. Die kleinen Studenten werden außerdem im Hörsaal von Fred Fuchs begrüßt, dem Maskottchen dieser Zeitung.

Die Kinder-Uni Medizin, ein gemeinsames Projekt der Universitätsmedizin und des „Mannheimer Morgen“, gibt es seit 2006. „Ich glaube, dass der besondere Reiz auch darin liegt, dass die jungen Teilnehmer sich fühlen können wie echte Medizinstudenten“, sagt Klinikumssprecher Dirk Schuhmann.

Der erste Block mit den beiden Vorlesungen dauert von 9 bis 11 Uhr, die Wiederholung von 13 bis 15 Uhr. Die dritte Veranstaltung startet um 15.30 Uhr und dauert bis 17.30 Uhr. Die Teilnahme an einem Block aus zwei Vorlesungen kostet zwei Euro plus Gebühren. Die Einnahmen gehen an die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“. Karten gibt es in den Kundenforen des „Mannheimer Morgen“ sowie unter www.reservix.de. ble

