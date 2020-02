Große Prunksitzung des Feuerio

Die Große Feuerio-Sitzung am Samstag, 8. Februar, ab 19.33 Uhr im Rosengarten verspricht Auftritte der grandiosen Feuerio-Garden (unser Bild), nach mehrjähriger Pause ein Wiedersehen mit dem beliebten ulkigen Duo Dr. Dubbes und Frau Dabbes, ein Auftritt der „Drei Prinzen“ sowie Alexander Fleck und Jessica Weber in der Bütt. Stargast wird Daphne de Luxe, bekannt als „XXL-Barbie der deutschen Comedyszene“, sein. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Thomas-Rittler-Band. Nach der Sitzung wartet auf die gut gelaunten Besucher noch die zünftige Aftershow-Party mit dem DJ Dirk Schiele. Dazu verlosen wir dreimal zwei Karten. Einfach am Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Feuerio“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. Wer kein Glück hat, bekommt Vorverkaufskarten zwischen 10 bis 30 Euro über www.feuerio.de oder per Tel. 0621/44 77 00. pwr (Bild: Ruffler)

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.02.2020