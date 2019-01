Große Show kleiner Stars

Einradfahrer – nur ein Programmpunkt des Zirkus Paletti. © Paletti

Was kleine Künstler ab zwei Jahren in einem Jahreskurs beim Kinder- und Jugendzirkus Paletti alles lernen können, das zeigen sie am 19. und 20. Januar im großen Paletti-Zirkuszelt im Sportpark Pfeifferswörth, Im Pfeifferswörth 28a. Unter den insgesamt 400 kleinen Kursteilnehmern sind unter anderem Seiltänzerinnen, die über ein dünnes Drahtseil balancieren, Jongleure, die Bälle und Diabolos durch die Lüfte wirbeln lassen, Akrobaten, die Menschenpyramiden bauen, Einradfahrer, die über die Bühne fegen oder Trapezkünstler, die wagemutige Kunststücke vorführen.

Insgesamt sind acht Zirkusvorstellungen geplant, an beiden Tagen jeweils um 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 15 Uhr und 16.30 Uhr. Nach Angaben des Zirkus sind die Shows für alle Altersgruppen geeignet. Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch erwünscht. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. red/cs

Info: Programm: zirkus-paletti.de/kurs-abschlussshows-2019

