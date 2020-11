Große Sorge vor erhöhtem Verkehrsaufkommen

An den Zäunen am Spinelli-Haupteingang hängen nun einige Plakate. Sophia Gehr (soge)

Das befürchtete erhöhte Verkehrsaufkommen bereitet den Feudenheimer Bürgern wohl die größte Sorge. Würde das ehemalige Spinelli-Gelände tatsächlich zum Standort für den umstrittenen zentralen Grünbetriebshof werden, sei davon der gesamte Stadtteil betroffen, sagt Theresia Bauer. Sie wohnt in Alt-Feudenheim und ist eine von mehr als 50 Teilnehmern, die am Sonntag mit Mund-Nasen-Schutz zur Protestkundgebung der Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Feudenheim“ vor dem Spinelli-Haupteingang gekommen sind. Entgegen anderslautender Ankündigungen der Stadtverwaltung soll eine Vorlage zum Bau des neuen großen Betriebshofs für mehrere städtische Dienststellen bereits in den kommenden Wochen beschlossen werden.

„Die Verkehrsbelastung auf Spinelli ist jetzt schon ziemlich ausgereizt“, findet Bauer. „Das wird durch die großen Autos, die dann täglich zum Betriebshof fahren müssen, noch schlimmer. Und wer dem Verkehr aus dem Weg gehen will, sucht sich Umwege durch den Stadtteil“.

Schnelle Entscheidung erzwungen

Stadtrat Thomas Hornung (CDU) hält es für eine „absolute Unverschämtheit“, dass die Entscheidung zu den neuen Plänen der Stadt nun innerhalb von 14 Tagen getroffen werden müsse – und das, obwohl der Bau des rund 34 Millionen Euro teuren Betriebshofs laut Beschlussvorlage der scheidenden Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala erst ab 2024 geplant ist. Zwölf vorgeschlagene Alternativstandorte seien aufgrund der Kriterien der Stadt als ungeeignet deklariert worden, sagt Christiane Säubert von der Bürgerinitiative. Sie habe das Gefühl, dass nun „schnell eine Entscheidung herbeigeführt werden soll“ – beruhend auf einem „zwei Jahre alten“ Gutachten. Ein Betriebshof gehöre nicht in ein Wohngebiet, lautet die zentrale Aussage der Kundgebung.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020