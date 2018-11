Große Torte zum Jubiläum

Eigens zum Jubiläum ist er gekommen, spielt angenehm leise wundervolle Hintergrundmusik – und treffende dazu: Bloomaul Joachim Schäfer. Denn während er zu „Süßer die Glocken nie klingen“ in die Tasten greift, klingeln die Kassen beim Benefizbasar vom Netzwerk Haushalt – früher Hausfrauenverband – im Stadthaus N 1, der am Samstag zum 50. Mal zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ und anderer Einrichtungen stattfand.

„Die ersten Leute waren schon vor 10 Uhr da, so schnell sind die Sachen noch nie weggegangen“, erzählen Ingrid Grau und Elisabeth Reingruber an einem Tisch, an dem es zur Mittagszeit nur noch wenige Anisplätzchen, Zimtsterne und Stollen gibt. Auch bei Marmelade und Gelees ist die Auswahl nicht mehr so riesig, ebenso bei den Adventskränzen und Tannengestecken.

Mit viel Liebe selbst gemacht

Dafür lachen einen am Bastelstand noch viele Englein, Wichtel und Schneemänner an – alle mit liebevollem Blick für Details fantasievoll und aufwendig von Hand gemacht. „Wir teilen uns die Arbeitsschritte auf“, erzählt Christiane Forelle von der Arbeit in der von Bärbel Rößle geleiteten Bastelgruppe. Nebenan werden Schals, Mützen, Socken, Taschen und Pulswärmer verkauft – jeweils produziert in der von Jutta Ewald geleiteten Strickgruppe oder in Helga Schillings Nähgruppe.

„Viele fangen schon im Januar oder Februar mit der Produktion an“, berichtet Sybille Lotterer, die Mannheimer Vorsitzende vom Netzwerk Haushalt. Rund 25 Frauen insgesamt seien für den Basar engagiert. Seniorin ist Magrita Hofmann. Die 83-Jährige war ab dem zweiten Basar dabei – und seither jedes Jahr. „Die ersten Jahre war das noch im Saal vom Eichbaum-Stammhaus, da haben wir aber nur Bastelarbeiten verkauft“, erinnert sie sich. Viele weitere Angebote seien erst in den vergangenen Jahren dazugekommen, zuletzt der von Ingrid Becker geleitete Kuchenverkauf.

Auch sie ist schon 40 Jahre dabei. „Ich habe damals meine Prüfung zur Meisterin der Hauswirtschaft gemacht, und da ist der ganze Jahrgang geschlossen in den Hausfrauenverband eingetreten“, weiß sie noch. „Über die Jahre gab es immer wieder etwas Neues“, betont Magrita Hofmann. So auch zum Jubiläum – hat doch Vorsitzende Lotterer eigens ein Glücksrad hergestellt, an dem das jüngste Mitglied, die 22-jährige Carolin Mallmann, die Besucher drehen lässt. Und es gibt sogar eigens zwei Jubiläumstorten: einen Schokoladekuchen mit Marzipanüberzug von Doris Wolf und eine dreistöckige Torte mit weißer Mousse und Früchten von Elisabeth Reingruber.

Als Vorsitzende Lotterer sie zur Mittagszeit mit ihrer Stellvertreterin Uschi Mallmann anschneidet, freut sie sich über die „heute schon so große Resonanz auf unseren Basar“. Sie erinnert an den ersten Basar 1969, der 1 440 D-Mark für die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ brachte. „Seither gingen die Erlöse steil bergauf, aber wir wissen, dass es auch in Mannheim viele bedürftige Menschen gibt und das Geld gut ankommen – daher machen wir das gerne.“

Neben der „MM“-Aktion dürfen sich in diesem Jahr die Aktion für krebskranke Kinder, die Kindervesperkirche sowie das Frauen- und Kinderschutzhaus Heckertstift auf den Erlös freuen.

