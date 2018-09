Große Umtauschaktion abgesagt

Ab Juli sollte gebaut werden – zunächst im Herzogenriedpark und am Fernmeldeturm. Doch nun geht es erst Mitte Oktober, teils erst im November los. Die Stadtparks haben ihre im Mai für den Sommer angekündigte große, komplette Umstellung des Eintritts- und Eingangssystems verschoben. Damit entfällt für die rund 40 000 Inhaber der Jahreskarten, dass sie die alten Pappkärtchen in ein neues, elektronisch lesbares Ticket umtauschen müssen.

Mit technischen Problemen habe das nichts zu tun, versichert eine Sprecherin. Vielmehr sei die interne Umstellung auf ein elektronisches Kassensystem „planmäßig und erfolgreich umgesetzt“ worden. Das sieht jeder, der eine Tageskarte an den Parkkassen kauft.

Doch womit man nicht rechnete, war das anhaltend gute Sommerwetter. „Die Leute kamen in Scharen, wir hatten wesentlich mehr Besucher als erwartet“, so die Sprecherin. Das komplette Personal sei für den Einlass benötigt worden und hätte keine Zeit für eine Umtauschaktion gehabt. Angesichts des Andrangs habe man daher entschieden, „mit den Baumaßnahmen und den Unannehmlichkeiten, die dies für die Besucher bedeutet hätte, noch zu warten“, sagte sie.

Plastikkärtchen mit Foto

Stattdessen beginnt der Verkauf der neuen Jahreskarten für 2019, die künftig ein elektronisch lesbares Scheckkarten-Format haben und mit Namen sowie Passbild versehen sind, früher als sonst – nämlich schon am 2. November, und ab diesem Zeitpunkt sind sie auch gültig. Um den Verkauf zu beschleunigen, gibt es ab Anfang Oktober an allen Kassen sowie im Internet Bestellformulare, die man entweder im Park oder in Ruhe ausfüllen kann. Dann muss man beim Kauf der Jahreskarte nur noch kurz lächeln – ein Klick, es wird ein Foto gemacht, auf die Plastikkarte gedruckt und fertig ist der neue Zugangsausweis. Dazu werden ab November „Servicepunkte“ an den Haupteingängen eingerichtet.

Die neuen Plastikkärtchen sind nicht nur fälschungssicherer als die bisherige Papp-Variante, sie haben eine zweite Funktion. Es gibt nicht mehr überall mit Personal besetzte Kassen. Nach und nach werden die meisten Eingänge umgebaut, mit Ticketlesegeräten, automatisierten Drehtoren und Drehkreuzen (auch breit genug für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen) versehen, die sich nur noch mit neuer, maschinenlesbarer Jahreskarte öffnen. Wahlweise kann man auch Einzelkarten im Vorverkauf erwerben. Kein Kassenpersonal sitzt künftig an den Zugängen „Fichtestraße“ und „Unterer Luisenpark“ sowie im Herzogenriedpark bei der Wohnbebauung und der GBG-Halle. Die Umbauarbeiten beginnen Mitte Oktober am Unteren Luisenpark, Ende Oktober im Herzogenried und am 5. November, nach den Herbstferien, an der Fichtestraße. Für die Baumaßnahmen am Haupteingang und am Fernmeldeturm wird gar kein Termin genannt, die seien noch „im Genehmigungsverfahren“ bei der Baurechtsbehörde der Stadt.

Keine Aussage gibt es auch zu dem ursprünglichen Plan, einen völlig neuen Zugang an der Ecke Ludwig-Ratzel-Straße/Kolpingstraße, wo bislang nur ein Drehkreuz als Ausgang ist, zu schaffen. In jedem Fall laufe der Umbau so, dass „die Besucher möglichst reibungslos in die Parks gelangen“. Nur an der Fichtestraße und am Zaun zur Herzogenried-Bebauung seien weder der Platz noch die technischen Möglichkeiten da, für die Bauzeit eine Ersatzkasse aufzustellen. Doch sonst könne man bis Jahresende auch noch überall mit der alten Jahreskarte passieren. Die Kassen am Haupteingang Herzogenriedpark und der Jakob-Trumpfheller-Straße bleiben ohnehin unverändert.

Angebot auf ebay

Weil nach den Umbauten ein Teil der alten, würfelförmigen Kassenpavillons, die noch von der Bundesgartenschau 1975 stammen, nicht mehr gebraucht werden, hatte ein Park-Mitarbeiter sie auf der Internet-Verkaufsplattform ebay angeboten – „zum Verschenken“. „Die waren nur zwölf Stunden drin, da hatten wir schon mehrere hundert Nachfragen“, berichtet die Parksprecherin. Vermutlich werde man auslosen müssen – doch das sei offen, da ohnehin bisher nicht klar ist, wie lange die Bauarbeiten dauern und die Häuschen noch gebraucht werden. Ohnehin wolle man nur vier Exemplare abgeben, „eines behalten wir als Erinnerung, das ist klar!“

