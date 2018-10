Große und kleine Heilige

Im Augsburger Bekenntnis (Confessio Augustana) aus dem Jahr 1530 stellen die lutherischen Fürsten fest, dass die Heiligen durchaus eine nützliche Vorbildfunktion für den Glauben haben. So heißt es in Artikel 21: „Vom Heiligendienst wird von den Unseren so gelehrt, dass man der Heiligen gedenken soll, damit wir unseren Glauben stärken, wenn wir sehen, wie ihnen Gnade widerfahren und auch wie ihnen durch den Glauben geholfen worden ist; außerdem soll man sich an ihren guten Werken ein Beispiel nehmen, ein jeder in seinem Beruf.“

Häufig Widerstände

Unbestritten gilt das für die „großen“ Heiligen, die hierzulande bei allen christlichen Konfessionen bekannt und beliebt sind. Beispielhaft seien erwähnt Maria und Josef, Elisabeth (die gleich mehrfach genannt wird), die Apostel, Nikolaus, Martin und Franziskus.

Sie alle haben sich anstecken lassen von Gottes Liebe zu den Menschen, von Jesu Verkündigung und vom Wirken des Heiligen Geistes und haben das durchaus tatkräftig umgesetzt in der Sorge um ihre Nächsten, um Menschen in Not und in der Verkündigung der Frohen Botschaft. Dabei haben sie allerdings auch häufig Widerstand und schwierige Verhältnisse ertragen müssen.

Oft als fernab eingestuft

Aus diesem Grund haben auch viele Menschen unter uns liebe Freunde unter den Heiligen gewonnen, zu denen sie gerne Kontakt halten und die in schwierigen Situationen als Vorbild und Ratgeber helfen können. Bei der Betrachtung der Heiligen besteht aber oft die Gefahr, dass wir sie als historisch und fernab einstufen oder sie gar weit weg und in den Himmel loben. Aber Gottes Wille geschieht sowohl im Himmel wie auf Erden.

Für uns auf Erden könnte die „Heiligkeit im Werden“ genau der richtige Vorsatz sein – das würde die Messlatte ein gutes Stück herabsetzen und erreichbare Ziele vorgeben. Die „kleinen“ Heiligen unter uns wären dann zum Beispiel die Mütter und Väter, die trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten ihren Kindern viel familiäre Geborgenheit schenken. Oder Eltern, die ihr behindertes Kind annehmen und es mit großer Liebe umsorgen. Oder die alleinerziehende Mutter, die neben der Existenzsicherung für sich und ihre Kinder noch andere gesellschaftliche Aufgaben, zum Beispiel in der Flüchtlingsbetreuung, übernimmt.

An der Bergpredigt ausgerichtet

Diese Menschen bestehen ihre eigene Lebenssituation und werden groß und frei für eine Liebe, die über die eigenen Interessen weit hinausreicht. Sie richten sich aus an den Weisungen der Bergpredigt. Sie sind barmherzig, stiften Frieden und sorgen sich um Gerechtigkeit. Sie lieben Gott und die Menschen und behandeln andere so, wie sie selbst gerne behandelt werden möchten. Und das direkt vor unserer Haustür!

Glauben stärken und Beispiel nehmen – das wäre eine Einladung, uns selbst und unsere Institutionen (auch und gerade die Kirchen !) von innen heraus wahrhaft und wirksam zu reformieren und die große Schar aller Heiligen auf der ganzen Erde in Dank und Freude über Gottes Liebe und Nähe und über gelungenes Leben aufzunehmen. Damit könnten wir Reformation und Allerheiligen gleichzeitig und gemeinsam feiern!

Diakon Robert Moock

Seelsorgeeinheit

Hockenheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018