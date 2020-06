Großeinsatz der Feuerwehr bei Wohnungsbrand

Mannheim.Am Dienstag ist es kurz vor 20 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kappesstraße in Neckarau gekommen. Eine Person wurde den ersten Angaben zufolge verletzt.

Aufgrund der starken Brandausbreitung forderten die ersten Kräfte massiv Feuerwehrkräfte nach – es schlugen Flammen aus mehreren Fenstern. Es waren insgesamt zehn Feuerwehrfahrzeuge von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr und fünf Fahrzeuge des Rettungsdienstes vor Ort. Der Brand war gegen 20.08 Uhr unter Kontrolle.

Die Nachlöscharbeiten und Kontrolle der Nachbarwohnungen dauerten bis in die Abendstunden an.