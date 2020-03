Mannheim.Ein Mann hat am Donnerstagvormittag einen Großeinsatz von Polizei und Spezialeinsatzkommando (SEK) im Mannheimer Stadtteil Rheinau ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hantierte der Mann mit einer Schusswaffe am Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Relaisstraße. Anwohner hätten den Beamten gegen 8 Uhr gemeldet, dass der Mann aus einem Fenster des Hauses schießen würde.

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem 58-jährigen Mann um einen US-Amerikaner, der nach derzeitigem Sachstand keine Schüsse abgegeben haben soll, sondern - zumindest zeitweise - mit einem Luftgewehr am Fenster des Mehrfamilienhauses hantiert haben soll.

Um die Gefahr für Unbeteiligte so gering wie möglich zu halten, sperrten die Beamten den Bereich um das Mehrfamilienhaus großräumig ab, auch der Straßenbahnverkehr der Linie 1 auf der Relaisstraße wurde vorübergehend eingestellt. Mehrere Streifenwagen waren ausgerückt. Auch das SEK war mit zahlreichen Kräften im Einsatz, sie wurden nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort mit einem Hubschrauber eingeflogen.

Anwohner seien aufgefordert worden, im Gebäude zu bleiben und sich von den Fenstern fernzuhalten. Auch eine in der Nähe liegende Kindertageseinrichtung wurde in Kenntnis gesetzt.

Zugriff durch SEK

Vor Ort versuchte eine speziell geschulte Verhandlungsgruppe der Polizei mit dem Mann vergeblich Kontakt aufzunehmen. Der 58-jährige habe nach Angaben einer Mitarbeiterin vor Ort die Wohnungstür nicht freiwillig geöffnet. Aus diesem Grund erfolgte gegen 11.30 Uhr der Zugriff des Spezialeinsatzkommandos. Der zu diesem Zeitpunkt mit einem kleinen Klappmesser bewaffneten 58-Jährige wurde überwältigt und in Gewahrsam genommen. Weitere Personen seien nicht verletzt worden.

In der Wohnung konnten die Beamten ein Luftdruckgewehr und das Klappmesser sicherstellen. Munition wurde nicht gefunden. Bei der Schusswaffe handele es sich nach ersten Erkenntnissen um ein Gewehr, dessen Besitz und Erwerb für über 18-Jährige erlaubnisfrei ist.

58-jähriger Verdächtiger leicht verletzt

Bei dem Zugriff wurde der Mann leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Es ergaben sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung, weshalb der 58-Jährige im Anschluss seiner medizinischen Versorgung in eine psychiatrische Einrichtung verlegt wurde.

Der Einsatz wurde gegen 11.30 Uhr beendet. Auch die Sperrungen um das Gebäude sowie die der Straßenbahn wurden am Mittag wieder aufgehoben. Die Ermittlungen dauern an.