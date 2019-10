Großer Andrang

Am Wochenende, vom 11. bis 13. Oktober, findet die Oldtimer-Messe „Veterama“ auf dem Maimarktgelände statt. Für die Anreise mit dem Auto stehen den Besuchern die Parkplätze rund um das Maimarktgelände, insbesondere der Großparkplatz P20, zur Verfügung.

Am Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr, tritt Cher in der SAP Arena auf. Aufgrund der Parallelveranstaltung kann es zu Verkehrsbehinderungen rund um das Veranstaltungsgelände kommen. Die Eintrittskarte zum Konzert berechtigt zur kostenfreien Nutzung des ÖPNV. Autofahrer können die Parkplätze an der Arena (P1-P3) nutzen.

Am Samstag spielt um 14 Uhr der VfR Mannheim gegen den SV Waldhof im Rhein-Neckar-Stadion. In der An- und Abreisephase der Besucher kann es zu Verkehrsbehinderungen rund um das Veranstaltungsgelände kommen. Zu beachten ist die Vollsperrung der Theodor-Heuss-Anlage in Fahrtrichtung Innenstadt aufgrund der Sanierungsarbeiten. Die Fans können mit der Straßenbahn 6 und den Zusatzzügen direkt vors Stadion fahren.

