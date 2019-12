Großer Dank an zwei Vorbilder

Nur 20 Menschen dürfen es pro Jahr bekommen – viel weniger also als etwa ein Bundesverdienstkreuz: das Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg. Nun wurden im Innenministerium Stuttgart gleich zwei Ehrenamtliche aus Mannheim damit ausgezeichnet: Nicole Dudziak, Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerks (THW), sowie Karl F. Mayer, Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes.

Höchster Anteil von Frauen

„Nicole Dudziak ist eine von vielen und doch einzigartig“, sagte der Staatssekretär im Innenministerium, Wilfried Klenk, in seiner Laudatio in Stuttgart über die Chemotechnikerin. Seit 2008 leitet sie den THW-Ortsverband Mannheim, dem sie schon seit 1988 angehört. „Bundesweit begleiten nur wenige Frauen diese verantwortungsvolle Position, und in Baden-Württemberg war sie die Erste“, so Klenk, und sie habe es geschafft, dass ihr Ortsverband den höchsten Anteil weiblicher THW-Mitglieder im Land hat.

Zudem steht Nicole Dudziak landesweit in der Psychosozialen Notfallversorgung Helfern des THW in schwierigen Situationen zur Seite und habe darüber hinaus „stets ein offenes Ohr für alle Belange des Bevölkerungsschutzes“, dankte Klenk. Viele tausend Stunden habe sie alleine in den letzten vier Jahren für ihr Ehrenamt „und damit für die Sicherheit der Menschen in unserem Land“ aufgewandt, erklärte der Staatssekretär und betonte: „Starke Frauen wie Nicole Dudziak sind Vorbild und im Bevölkerungsschutz unentbehrlich!“

Zudem heftete Klenk die 2026 von Innenminister Thomas Strobl gestiftete Auszeichnung, die aus einer Medaille mit der Inschrift „Engagement, Hilfsbereitschaft, Teamgeist“ sowie dem großen Landeswappen besteht, Karl F. Mayer an. Er kam schon 1968 zum damaligen Luftschutzhilfsdienst“. Aus ihm wurde 1974 die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Nord, deren stellvertretender Kommandant Mayer lange war.

Mit der Gründung des Stadtfeuerwehrverbandes als Interessenvertretung der Berufs-, Freiwilligen- und Werkfeuerwehren 1997 übernahm er den Vorsitz. Besonders würdigte Klenk die Idee von Mayer, dass sich alle Rettungs- und Hilfsorganisationen gemeinsam unter dem Motto „Unser Schulterschluss für ihre Sicherheit“ seit 2008 mit teils spektakulären Vorführungen auf dem Maimarkt präsentieren.

„Mayer ist nicht nur Feuerwehrmann mit Leib und Seele, sondern weit darüber hinaus Vordenker, Vorreiter und Macher“, so Klenk, sowie „Pionier der organisationsübergreifenden Zusammenarbeit“. Die sei dank seines Einsatzes in Mannheim schon selbstverständlich geworden, „als andernorts noch diskutiert wurde“, merkte der Staatssekretär an und bekräftigte: „Es ist also nicht übertrieben, zu sagen, solche Menschen wie Karl F. Mayer braucht das Land!“, meinte Klenk.

Alle 20 Geehrten seien „der lebende Beweis für die Vielfalt der im Bevölkerungsschutz engagierten Organisationen und Einrichtungen“, so der Staatssekretär.

