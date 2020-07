Großer Gottesdienst fällt aus

Der große ökumenischen Marktplatz-Gottesdienst, den es erstmals am Sonntag, 19. Juli und dann künftig alle zwei Jahre geben soll, muss wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Darauf haben sich die Dekane der evangelischen und der katholischen Kirche geeinigt.

Sie hatten unter dem Motto „Miteinander.Glauben.Teilen“ bereits beim Neujahrsempfang am 6. Januar im Rosengarten für die Großveranstaltung geworben. Diese sollte unter freiem Himmel mit Bläsern und einem Chor mit einigen hundert Sängern stattfinden – wegen Corona derzeit undenkbar. Dazu waren mehrere tausend Gläubige erwartet worden, denn alle Kirchengemeinden in den Vororten sollten dafür werben. Der Gottesdienst war als großes Zeichen für die funktionierende Ökumene gedacht, schließlich tragen Katholiken und Protestanten acht Einrichtungen in Mannheim gemeinsam – von der Telefon- und der Notfallseelsorge bis zur Hospizhilfe und der Bahnhofsmission.

Wechsel mit Meile der Religionen

Die Dekane hoffen, den Gottesdienst dann 2021 feiern zu können. Er soll daraufhin immer im Wechsel mit der „Meile der Religionen“, an der sich zudem Muslime, die Griechisch-Orthodoxe Gemeinde sowie die Jüdische Gemeinde beteiligen, stattfinden. Das gemeinsame Fest entlang der alten Kirchenstraße von der evangelischen Citykirche Konkordien in R 2 vorbei an der katholischen Marktplatzkirche in F 1 bis zum Jüdischen Gemeindezentrum in F 3 gab es erstmals 2007 und dann wieder 2009, 2013, 2016 und zuletzt 2019. Es ist wieder für 2022 geplant, ehe sich die Kirchen 2023 ökumenisch an der Bundesgartenschau beteiligen wollen. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.07.2020