Großer Kehraus

Naro I. kurz vor dem Ende der fünften Jahreszeit.

Ist am Aschermittwoch alles vorbei? Für die Narren mag das vielleicht gelten, nicht aber für den Stadtraumservice Mannheim. „Sobald die Straßenfasnacht beendet ist, beginnt bei der Stadtreinigung der große Kehraus“, so Markus Roeingh, Leiter des städtischen Eigenbetriebs. Bereits in den frühen Morgenstunden an Aschermittwoch machte sich der Eigenbetrieb mit 30 Mitarbeitern, zwei großen und zwei kleinen Kehrmaschinen an die Arbeit und beseitigte rund zehn Tonnen Müll.

Auf die Reinigung während der „tollen Tage“ sei der Stadtraumservice „immer gut vorbereitet“, heißt es in einer Pressemitteilung. Schließlich habe man jahrelange Erfahrungen. Zwölf Mitarbeiter und drei Kehrmaschinen waren vom 20. bis 25. Februar Tag für Tag im Einsatz und reinigten gleich morgens rund um den Wasserturm und in der Fußgängerzone, um die Spuren des Fasnachtsmarktes zu beseitigen. Für die Fasnachtszeit habe man außerdem 40 Mülltonnen aufgestellt und täglich geleert.

Nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Stadtteilen wurde ausgelassen gefeiert. Insbesondere nach den Umzügen waren die Mitarbeiter dort gut beschäftigt. red/bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020