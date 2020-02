Großer Kindermaskenball im Rosengarten

Der große Kindermaskenball des Feuerio steigt am Rosenmontag, 24. Februar, ab 14.11 Uhr in der Variohalle des Rosengartens. Unterstützt wird er vom Knax-Club der Sparkasse Rhein Neckar Nord, ferner von der Kunsthalle und den Reiss-Engelhorn-Museen mit vielen Bastel- und Kreativangeboten sowie dem Freundeskreis Rosengarten mit dem Zirkus „Paletti“. Tickets für fünf Euro (Mitglieder des Knax-Clubs 2,50 Euro) gibt es im Internet über www.feuerio.de und in der Sparkassen-Filiale am Paradeplatz. Der „MM“ verlost drei Mal zwei Tickets. Einfach am Dienstag zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kindermaskenball“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Mittwoch zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann persönlich erreichbar sein. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020