Großer Preissprung in fünf Jahren

Sowohl Kauf- als auch Mietpreise sind in den vergangenen fünf Jahren in Mannheim deutlich nach oben gegangen. Zu diesem Ergebnis kommt das IVD-Institut in seinem „CityReport Mannheim 2020“. „Gegenüber dem Frühjahr 2015 nahmen im Frühjahr 2020 die Kaufpreise für Eigentumswohnungen aus dem Bestand um 45 Prozent und für freistehende Einfamilienhäuser um 32 Prozent zu. Mietwohnungen aus dem Bestand verteuerten sich im Betrachtungszeitraum immerhin um 27 Prozent“, heißt es in einer IVD-Pressemitteilung. „Am Mannheimer Wohnimmobilienmarkt sind vor allem Objekte zur Eigennutzung und zur Kapitalanlage sehr gefragt“, so der Leiter des Marktforschungsinstituts Stephan Kippes: „In Folge dessen geht auch die Schere zwischen Kauf- und Mietpreisen zunehmend auseinander.“

Angebot auf dem Lindenhof

Positiv zu betrachten seien einige neue Eigentumswohnungs-Bereiche auf dem Lindenhof, im Glücksteinquartier und auf den Konversionsflächen. „Im Frühjahr 2020 mussten für Bestandsobjekte im guten Wohnwert durchschnittlich 3300 Euro pro Quadratmeter und für entsprechende Neubauwohnungen 4270 Euro bezahlt werden.“ Die Preissteigerungen gegenüber Herbst 2019 betrugen demnach 2,2 beziehungsweise 1,2 Prozent, so IVD. Auf dem lokalen Mietmarkt sei der Bedarf ziemlich gedeckt: „In den meisten Marktsegmenten fielen die Preisanstiege daher verhaltener aus als auf dem Kaufmarkt.“ Die durchschnittlichen Mietpreise im guten Wohnwert lagen im Frühjahr bei 13,10 Euro pro Quadratmeter für Altbauwohnungen (plus 2,3 Prozent gegenüber Herbst 2019), bei 12,70 Euro für Bestandswohnungen (plus 0,8) und 14,70 Euro für Neubauwohnungen (plus 0,7). red/bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.08.2020