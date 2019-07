Großer Stifter mit Herz und Hartnäckigkeit

Er hat lange gehofft und gekämpft, sich kurzzeitig erholt und noch mal seine Lieblingsurlaubsorte ansteuern können. Aber zuletzt zehrte die schwere Krankheit doch zu sehr an seinen Kräften, und nun durfte er für immer einschlafen: Unternehmer Normann Stassen, bekannt als langjähriger Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar sowie als großer Stifter, ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

„Die Mannheimer Chancengeber“ sind er und seine Frau Marie-Luise mal vom Bundesbildungsministerium genannt worden – als Dank dafür, dass sie mit ihrer Stiftung vor allem Kinder, Jugendliche und Studenten unterstützen. Denn gerade weil Normann Stassen in der Jugend nichts geschenkt wurde, er sich seine Chancen selbst mühsam erkämpfen musste, wollte er im Alter stets jungen Menschen Chancen eröffnen, teilte daher gerne sein Geld, auch seine Freude und Erfahrungen.

Fahrrad als Startkapital

Stassen – diesen Namen verbindet man meist mit der „Salzkontor Kurpfalz GmbH“. Auch die auf Medizin- und Verpackungsglas für die chemisch-pharmazeutische Industrie spezialisierte Firma Rixius, ein Getränkehandel, ein Fachbetrieb für Sicherheit und Einbruchschutz sowie die Schuster & Co, ein Spezialunternehmen für spanlose Rohrverformung, gehörten ihm. Schon früh bei den Wirtschaftsjunioren engagiert, redete er 20 Jahre in der IHK-Vollversammlung mit und diente ihr zwölf Jahre als Vize-Präsident.

Aber all den Erfolg – er musste ihn sich mühsam erkämpfen. Sein Vater war bis zu seinem 14. Geburtstag in Kriegsgefangenschaft, das Eisenwarengeschäft im Krieg zerstört. Um sich das Studium der Betriebswirtschaftslehre in Mannheim selbst zu finanzieren, gründete er mit zwei Freunden sein erstes Unternehmen – einen Wäschedienst für amerikanische Soldaten. Sein Startkapital, als er 1955 an der damaligen Wirtschaftshochschule sein Studium begann, war „ein schönes braunes Miele-Fahrrad“, wie er mal erzählte.

Persönliche Tipps

Gerade als er seine Diplomarbeit schreiben wollte, wurde bei seiner Mutter Krebs diagnostiziert. Weil sie starb und sein Vater an Kinderlähmung erkrankte, musste er sein Studium aufgeben und mit 28 Jahren die Firma übernehmen. Stassen wusste stets, was es heißt, Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen zeigen zu müssen – und hat das auch bis zuletzt im Kampf gegen seine Krankheit bewiesen.

2007 verkaufte er alle Unternehmen, die sein Lebenswerk waren, und gründete mit seiner Frau, mit der er 60 Jahre verheiratet war, die Marie-Luise- und Normann Stassen Stiftung. Aber er mochte keine „Scheckbuch-Charity“, sagte er. Vielmehr war es ihm stets Herzensanliegen, selbst die richtigen Empfänger für Zuwendungen zu suchen, Gespräche zu führen, sich vor Ort umzusehen, persönlich Tipps zu geben, zu ermuntern. Das „Schatzkistl“ war ihm ebenso immer wichtig wie die Schule für kranke Kinder im Uniklinikum, Kindergärten, Projekte für Behinderte oder Geldspritzen für die medizinische Forschung.

Mit einer besonderen Geste feierte er seinen 80. Geburtstag. Er spendierte der Universität Mannheim 80 Stipendien, legte zudem den Grundstock für ein spezielles Sozialstipendium an der Uni und er stellte eine pensionierte Lehrerin ein – für Deutschkurse für Asylbewerber. Und immer wollte er sehen und hören, was aus den von ihm finanzierten Dingen wird – weshalb er alle Stipendiaten alle drei Monate in ein italienisches Restaurant einlud. Sein großes „Hobby“, wie er oft im Spaß sagte, wurde die Bopp & Reuther Siedlung auf dem Waldhof. Die unter Denkmalschutz stehenden, arg heruntergekommenen Backsteinhäuser hat er privat gekauft, so vor dem Verfall gerettet, mit vielen Millionen Euro (ohne Zuschüsse!) denkmalgerecht modernisiert. Dafür erhielt er den Denkmalpreis. Aber es ging ihm nicht nur um die Gebäude, sondern um die Menschen. Der Vater von drei Töchtern wollte vor allem den sozialen Charakter der Siedlung bewahren, hörte sich in wöchentlich Sprechstunden die Sorgen seiner 144 Mieter an, spendierte Kindern oft Eis und Süßigkeiten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.07.2019