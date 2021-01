Großer Umbau startet in der grünen Oase Mannheims

2020 – es ist das Jahr der Abschiede im Luisenpark. Die Pinguine gehen, die Weinstube schießt, die langjährigen Pächter des Seerestaurants verabschieden sich, zahlreiche Volieren werden abgerissen. Selten hat sich in einem Jahr in Mannheims grüner Oase so viel verändert. Zudem ist sie mehrere Monate wegen der Corona-Pandemie ganz geschlossen.

Ob Freizeitanlagen und Botanische Gärten und damit auch die Stadtparks im Februar oder doch erst im Frühjahr wieder öffnen dürfen – das hängt von den Entscheidungen zur Corona-Pandemie ab. Daher ist derzeit auch unklar, ob es wieder das beliebte Festival „Winterlichter“ geben kann, das 2020 eine Rekord-Besucherzahl von über 60 000 Gästen angezogen hat. Der reguläre Starttermin, der 23. Januar, wird zumindest nicht möglich sein, wenn die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlern am Dienstag – wie geplant – alle Schließungen bis Ende Januar verlängern. Ob die „Winterlichter“ gegebenenfalls später und dafür etwas länger leuchten, dazu hat sich die Stadtpark-Gesellschaft bisher nicht geäußert.

Weinstube geschlossen

Der Aufsichtsrat hatte im Mai nach langer Planung und Diskussion beschlossen, den Luisenpark zur Bundesgartenschau 2023 mit einer „Neuen Parkmitte“ aufzuwerten. Geplant sind ein zweistöckiger Neubau mit Unterwasserwelt sowie einer begehbaren Großvoliere, Restaurant und einem Südamerikahaus, in dem man Affen, Kaimane und Leguane künftig zusammen mit den Schmetterlingen unter einem Dach erleben kann.

Der erste Schritt zur Umsetzung war dann im August. Die Pinguine, für viele Besucher die Lieblingstiere im Luisenpark, zogen daher vorübergehend in den Zoo nach Frankfurt. Die imposanten Nimmersattstörche haben im Gruga-Park Essen und im Dresdner Zoo eine neue Heimat auf Zeit gefunden, die auffälligen Roten Sichler im Vogelpark Viernheim. Danach wurde der Bereich zwischen Gondoletta-Anleger und Pflanzenschauhaus, wo sich zuletzt unter anderem ein Betriebshof, dazu die Großvoliere, mehrere Kleinvolieren und das Pinguingehege befanden, sukzessive freigeräumt. Wenn sie nach den corona-bedingten Schließungen wiederkommen dürfen, werden die Besucher diesen Teil des Parks nicht wiedererkennen – alles weg.

Den zweiten wehmütigen Abschied im Luisenpark gab es dann Ende September. Pächter Theo Klein schloss nach 45 Jahren die sehr beliebte Weinstube – das Ende einer Ära. Genau hier soll das neue Pinguingehege entstehen. Allein die Wasserfläche ist nach derzeitiger Planung dreifach so groß wie bisher. Die neue Anlage wird ein Becken mit unterschiedlichen Tiefenniveaus haben. An der tiefsten Stelle ist eine Panoramascheibe eingeplant.

Ende Oktober haben, mit einem Ruck eines Baggers an einer Mauer der alten Futterküche, dann offiziell die Bauarbeiten für diese „Neue Parkmitte“ begonnen. Dass derzeit der Park gesperrt ist, kommt den Bauarbeitern entgegen – es sind ohnehin an vielen Stellen Gräben ausgehoben, da Leitungen verlegt werden müssen. Das soll noch bis April dauern, danach konzentrieren sich die Bauarbeiten auf den Bereich zwischen Kutzerweiher, Pflanzenschauhaus und dem alten Weinstuben-Areal. Aushub für die Unterwasserwelt soll im Sommer 2020, der Spatenstich für die Voliere und die neue Pinguinanlage im weiteren Jahresverlauf sein, heißt es von der Stadtpark-Gesellschaft nur vage. Derweil wird vorübergehend die Haltestelle der Gondoletta ans gegenüberliegende Ufer des Kutzerweihers beim Freizeithaus verlegt. Denn dort, wo man bisher die Treppe hinabsteigt und Tickets kauft, entsteht der Zugang zu Aquarium und dem neuen Restaurant.

Damit die Besucher den Bauablauf verfolgen können, wird bis zum Frühjahr der bestehende Aussichtspunkt auf dem Hügel westlich vom Freizeithaus ausgebaut werden.

Zudem ist die Parkverwaltung optimistisch, im Juli und August das Publikum mit dem „Seebühnenzauber“ verzaubern zu können. Sechs Termine, etwa mit Rafik Schami, Christian „Chaki“ Habekost, Konstantin Wecker und Götz Alsmann, stehen fest.

Damit konnte das Programm, das im Sommer 2020 geplant war, nahezu komplett ins neue Jahr übernommen werden – wenn die Impfungen bis dahin so weit sind, dass es keine Corona-Einschränkungen mehr gibt. Schon für Ende Februar sind sogar „Schneeglöckchen-Tage“ als blühender Auftakt in die Gartensaison nicht in Sicht ist, der blumige Startschuss in die Gartensaison bereits terminiert.

