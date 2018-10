Mannheim.Unter anderem mit einem Polizeihubschrauber fahndet die Polizei derzeit nach einem Unbekannten, der am Morgen einen Kiosk in Käfertal überfallen hat. Nach Polizeiangaben erbeutete er mit einer Waffe an dem Kiosk in der Mußbacher Straße Bargeld und flüchtete danach zunächst zu Fuß. Dann setzte er seine Flucht mit einem zuvor gestohlenen Auto fort. Nähere Angaben machte die Polizei zu dem Fall bislang nicht. (Imo)