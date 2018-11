Großrazzia – Polizei erhält Beifall

Die Razzia der Polizei gegen Rauschgiftkriminalität (wir berichteten) ist offensichtlich bei den Anwohnern des Murnauplatzes in der Innenstadt auf große Zustimmung gestoßen: Während des mehr als fünf Stunden dauernden Einsatzes klatschten sie laut Polizeisprecher Christoph Kunkel aus ihren Fenstern Beifall.

Die Einsatzkräfte – Kunkel spricht von mehreren hundert – kontrollierten vom späten Mittwochabend bis Donnerstagmorgen, 3 Uhr, insgesamt 119 Personen und leiteten 16 Ermittlungsverfahren ein. So soll eine Person Betäubungsmittel besessen beziehungsweise erworben haben, eine weitere leistete den Angaben zufolge Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Bei sechs Personen besteht der Verdacht des illegalen Glückspiels, bei zwei der des illegalen Aufenthalts. Außerdem stellten die Beamten drei Verstöße gegen das Waffengesetz und drei Urkundenfälschungen fest.

Die Razzia startete zeitgleich in 14 Gaststätten rund um den Murnauplatz (K 2). Der Platz sei einer der „verruchten Orte“ in der Stadt, an denen sich Straftäter treffen und Straftaten begehen, sagt Kunkel. Eine solche Razzia sei eine Präventivmaßnahme, ein Signal an Straftäter, aber auch an die Bevölkerung. Die meisten der Kontrollierten hätten ihren Wohnsitz in Mannheim, darunter Menschen nordafrikanischer, türkischer und deutscher Herkunft. „Drogen, aber auch illegales Glücksspiel haben eine zersetzende Wirkung auf die Gesellschaft. Wir dürfen nicht zulassen, dass Drogendealer unbehelligt ihre Geschäfte abwickeln können“, so SPD-Landtagsabgeordnete und Stadtrat Boris Weirauch in einer Mitteilung. Er begrüße deshalb das Vorgehen der Polizei als richtiges Signal an die organisierte Kriminalität.

Auf dem Murnauplatz hatte die Polizei mit Zelten eine sogenannten Bearbeitungsstraße aufgebaut. Dort nahm sie die erkennungsdienstliche Behandlung, Durchsuchungen und das Prüfen von Dokumenten vor. stp

Freitag, 30.11.2018