Großrazzia rund um den Murnauplatz

In der Mannheimer Innenstadt gab es gestern am späten Abend massive Polizeikontrollen. Mehrere Hundert Beamte seien bei einer Razzia in Gaststätten vor allem rund um den Murnauplatz (K2, K3) im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Die Aktion der Kriminaldirektion Heidelberg sei ein Schlag gegen den Drogenhandel in der Stadt. Die Polizeidirektion Mannheim habe gesicherte Erkenntnisse, dass in diesem Bereich der Innenstadt vor allem von Nordafrikanern Rauschgift angeboten und vertrieben werde. „Wir wollen wissen, wer sich in diesem Bereich hier aufhält“, sagte der Polizeisprecher. Einzelheiten zu dem Erfolg der Razzien werde man heute mitteilen. mk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018