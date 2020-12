Großzügigkeit als Tradition

„Eine Selbstverständlichkeit – gerade in Zeiten wie diesen“ nannte Helmut Augustin den Riesenscheck, den er jetzt symbolisch unterschrieb. Erneut spendet die Sparkasse Rhein Neckar Nord, deren stellvertretender Vorstandsvorsitzender Augustin ist, nämlich 10 000 Euro an den „MM“-Hilfsverein für die Aktion „Wir wollen helfen“.

Bereits seit der Gründung des „MM“-Hilfsvereins vor über 50 Jahren führt die Sparkasse das Spendenkonto. Und seit Jahrzehnten zählt sie zudem jedes Jahr zu den großen Spendern der „MM“-Aktion. Dabei hoffe man „auf viele Nachahmer“, sagte Augustin.

Finanziert hat die Sparkasse die Spende aus den Erträgen des PS-Sparens, die stets an gemeinnützige Einrichtungen fließen. „Wir verstehen es als Teil unseres öffentlichen Auftrages und unserer Verantwortung, dort zu helfen, wo staatliche Unterstützung ausgeschöpft ist, nicht ausreicht oder nicht sofort greift“, erläuterte Augustin. Dabei habe sich die „MM“-Aktion bewährt, „weil sie zielgerichtet und unbürokratisch Menschen direkt und ohne Umwege hilft“, lobte der stellvertretende Vorstandschef der Sparkasse. Gerade in schwierigen Zeiten wie derzeit der Corona-Pandemie setze die Sparkasse die Tradition der Spende an die „MM“-Aktion ganz bewusst fort. „Wir machen das gerne, denn gemeinsames Handeln ist jetzt besonders wichtig, nur gemeinsam kommen wir da durch“, betonte Augustin.

Das griff Florian Kranefuß, Vorsitzender der Geschäftsführung Mediengruppe Dr. Haas und erster Vorsitzender des „MM“-Hilfsvereins, gerne auf. „Sparkasse und Mannheimer Morgen – da ziehen zwei alte Mannheimer Unternehmen an einem Strang“, unterstrich er. „Wir wissen sehr zu schätzen, dass die Sparkasse auch in schwierigen Zeiten großzügig und verlässlich hinter der Aktion steht“, dankte Kranefuß. Das sei gerade in diesem Jahr, in dem viele Benefizveranstaltungen ausfallen mussten, „immens wichtig“. Unverändert gelte, dass alle Spenden 1 : 1 direkt weiter an die Hilfsbedürftigen gehen, denn alle Verwaltungs- und Personalkosten trägt der Verlag, erläuterte Kranefuß.

Nach den Worten von Augustin ist die regelmäßige Spende an „Wir wollen helfen“ nicht nur „gern gelebte Tradition“, sondern ein Teil des insgesamt großen sozialen Engagements der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute, erläuterte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende. So haben nach den Worten von Augustin die 51 Sparkassen in Baden-Württemberg 2020 zusammen mit ihren Verbundpartnern über 50 Millionen Euro in gemeinwohlorientierte Aufgaben in ihren jeweiligen Regionen investiert.

