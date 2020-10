Gründerfestival „Innomake!“ geht in die zweite Runde

Mannheim ist eine Gründerstadt. Das wurde zuletzt durch den deutschlandweiten Startup Monitor deutlich – er bescheinigte der Stadt ein exzellentes Umfeld für Gründer und Gründerinnen. Da erscheint ein Innovationsfestival nicht abwegig. „Innomake!“ heißt es und geht dieses Jahr in die zweite Runde. Vom 9. bis 19. November bieten das Stadtmarketing und Next Mannheim ein Online-Programm an – eigenen Angaben zufolge „nicht nur für Fachpublikum“.

Für Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hat vor allem der Fokus des Festivals – man rückt nachhaltige Innovation in den Vordergrund – eine besondere Bedeutung. Mit dem strategischen „Leitbild 2030“ habe sich die Stadt zur lokalen Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele verpflichtet. Mannheim sei Vorreiter, sagt Kurz. „Viele denken, man müsste einen Kompromiss finden zwischen Umwelt, Sozialem und der Wirtschaft.“ Dabei sei das Ziel: „Eine Wertschöpfung zu entwickeln – und diese neue Wertschöpfung dient als Beitrag, um die Gesellschaft in die Nachhaltigkeit zu steuern.“ „Innomake!“ ist laut Kurz eine „exzellente Plattform, um die Erfolge der Stadt und der Start-ups sichtbar zu machen“. Dies und die Möglichkeit für Gründer, sich zu vernetzen, seien wichtige Aspekte im Wertschöpfungsprozess.

Vergangenes Jahr feierte „Innomake!“ sein Debüt. „Damals“, sagt die Stadtmarketing-Geschäftsführerin Carmen Strahonja, „wurde der Fokus auf Nachhaltigkeit mit Skepsis beäugt.“ Innovationen seien doch immer nachhaltig, hätten Kritiker gesagt. „Was uns Mannheimer aber ausmacht, ist das Machertum“, erklärt sie. Man habe Vordenkerinnen und Vordenker aus Unternehmen, Start-ups und der Stadtgesellschaft eingeladen, um über die Chancen nachhaltiger Innovationen zu diskutieren – und gemeinsam konkrete zukunftsweisende Lösungen zu erarbeiten. Die Leitlinie in diesem Jahr: „Nicht nur reden, sondern machen.“

Dieses Mal werde man sich bei den Veranstaltungen auch auf die ökonomische Umwelt der Kulturschaffenden konzentrieren. Zum Start stellt der Design Thinking Workshop „Kultur & Covid-19“ am 9. November die Frage, wie sich Kultur- und Kreativschaffende auf die aktuell schwierige Lage für Kunst und Kultur einstellen. Zentrale Themen werden sein: Resilienz, Innovation und strategische kulturpolitische Positionen als Antwort auf die prekäre Lage vieler Kulturschaffender während der Pandemie.

Shop in Q 6/Q 7

Man werfe zudem einen Blick darauf, wie Mannheim mit Krisen umgeht und, was in den vergangen zwölf Monaten umgesetzt wurde. Der Shop Hometownglory im Quartier Q 6/Q 7 gibt dazu wie im Vorjahr einen Überblick über nachhaltige Produkte Mannheimer Marken aus den Bereichen Mode, Beauty, Schmuck, Interieur Design, Kunst sowie Speisen und Getränke.

Zu den Programm-Highlights zähle zudem der „Climathon“– ein Hackathon, der sich speziell auf die Bewältigung der Klimaherausforderungen durch innovative Lösungsansätze konzentriert. Er findet vom 13. bis 15. November statt.

Info: Programm und Infos unter innomake-mannheim.de

