Grüne diskutieren über Milchindustrie

Mannheim.Die Mannheimer Grünen laden am Montag, 26. Februar, ab 19.30 Uhr zu einer agrarpolitischen Veranstaltung unter dem Titel „Die Ammen der Milchindustrie“ ins Café Rost in der Pflügersgrundstraße 16 ein. Zu Gast ist Maria Heubuch, Mitglied des Europaparlaments und selbst Bäuerin im Allgäu. Die gebürtige Ravensburgerin berichtet über die Entwicklungen in der milchverarbeitende Industrie, deren

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.02.2018