Grüne fordern Kultur-Masterplan

Einen „Masterplan zum Wiedereinstieg des Kulturlebens“ nach der Corona-Krise haben die Grünen gefordert. Den soll die Stadtverwaltung mit den institutionellen und freien Kultureinrichtungen sowie Kulturschaffenden entwickeln – und die kulturpolitischen Sprecher der Fraktionen dabei einbeziehen, so ein Antrag, den die größte Fraktion nun für den Gemeinderat eingebracht hat.

Das kulturelle Leben sei von der Corona-Pandemie als Erstes getroffen und werde noch auf lange Zeit unter den Auswirkungen leiden, so Stadträtin Angela Wendt, eine der kulturpolitischen Sprecherinnen der Grünen und selbst freiberuflich im Kulturbereich tätig.

„Eine Normalität ist noch lange nicht in Sicht, alle hängen irgendwie in der Luft. Sie wissen nicht, wie sie die Anforderungen umsetzen sollen, und haben Angst, etwas falsch zu machen“, so Wendt insbesondere mit Blick auf freie Ensembles und kleine Theater.

Zunächst brauche man zusätzlich zur Landeshilfe gerade für selbstständige Künstler noch ein Förderprogramm. „Die sind alle in ein Loch gefallen, haben keine Auftrittsmöglichkeiten“, so Wendt. Vielen freien Theaterinitiativen seien auch theaterpädagogische Projekte an oder im Umfeld von Schulen auf unbestimmte Zeit weggebrochen.

Doch es gehe nicht allein um Geld. Selbst wenn durch die Lockerungen der strengen Regeln nun verschiedene kulturelle Veranstaltungen möglich seien, wisse noch keiner, wie genau die Umsetzung der Hygienevorgaben erfolgen soll – ob auf der Bühne oder im Zuschauerraum. „Da wäre es wichtig, dass die Stadt den Leuten unter die Arme greift und sie berät und Kooperationen anregt, damit nicht jeder das Rad neu erfinden muss“, meint Angela Wendt. „Mit Abstimmung und Zusammenarbeit können Synergien geschaffen und die Wiederbelebung der Kultur unter diesen besonderen Bedingungen gefördert werden“, begründet sie den Antrag.

Termine absprechen

Noch zwei weitere Punkte sind ihr wichtig. Für sinnvoll hält Wendt zudem terminliche Absprachen, welche die Stadt koordiniert, „damit nicht alle etwa am 15. September anfangen, sondern gestaffelt“. Ferner regt sie, da ein Teil des Kulturangebots wohl noch länger im Internet stattfinde, städtische Hilfe dafür an, „etwa indem man mobile Technik für Videoaufzeichnungen anschafft und leihweise zur Verfügung stellt.

Die SPD hatte schon Mitte Mai beantragt, die Kulturschaffenden über Bundes- und Landesprogramme hinaus finanziell zu unterstützen sowie durch die Stadt neue Veranstaltungsformate zu ermöglichen – beispielsweise Picknick- und Fahrradveranstaltungen in Parks.

