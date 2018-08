Grüne Gelegenheit

Das Großereignis, nach dem wir hier fragen, hat so direkt eigentlich nichts mit der Mannheimer Innenstadt zu tun. Und dennoch veränderten seine Auswirkungen zumindest mittelbar das Gesicht der Planken in bis dahin nie gekanntem Umfang. War die Einkaufsmeile wie die meisten solcher Straßen in ganz Deutschland bis in die Mitte der 1970er Jahre noch Zonen, die verkehrstechnisch vor allem vom Autoverkehr geprägt waren, so änderte sich das 1975 grundlegend. Aus den Planken wurde eine Fußgängerzone, Anwohner und Stadtbummler sollten hier ungehindert flanieren und einkaufen können – ein einschneidender Schritt in Richtung lebenswertere City. Zugeparkte Gehwege und Huperei gehörten der Vergangenheit an, jedenfalls in der Theorie. Wissen Sie eigentlich, von welchem Ereignis wir hier reden? Ein kleiner Tipp: Die Herzogenried-Siedlung, der Fernmeldeturm, das Collini-Center und kein Geringere als Loriot haben auch damit zu tun? Es ist die Bundes-. . .? scho

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018