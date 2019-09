Grüne grüßen Michael Bloss

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Michael Bloss, Mitglied der Grünen- Fraktion im Europaparlament, im Mannheimer Büro des Kreisverbandes seine Zelte aufschlagen wird“ – so begrüßen die Sprecher des Kreisverbands, Sophia Dittes und Nils Born, den neuen Mieter in der Büroetage der Grünen am Kaiserring in einer Mitteilung. Der aus Stuttgart stammende Bloss war im Mai erstmals in das Europäische Parlament gewählt worden.

Davor arbeitete Bloss als Referent der grünen EU-Spitzenkandidatin Ska Keller sowie im Stuttgarter Landtag. Born würdigte Bloss als „Experten und Aktivisten für wirksamen Klimaschutz“. Sein Einzug ins Mannheimer Grünen-Büro sei „ein echter Gewinn“, der auch thematisch gut passe: „Mannheim ist eine Stadt, die sich im Sommer immer stärker aufheizt.“

Anlaufstelle in Stuttgart

‚Dass Mannheim durch einen Grünen-Abgeordneten vor Ort in Brüssel und Straßburg vertreten ist, gibt den Bürgern die Möglichkeit, noch direkter als bisher mit der Europapolitik in Berührung zu kommen“, so Co-Sprecherin Dittes. Bloss werde zudem ein zweites Büro in der Landeshauptstadt eröffnen, heißt es in der Mitteilung weiter. „Die Arbeit der Europäischen Union zum Klimaschutz und der Dekarbonisierung der Industrie sind für die industriell geprägte Rhein-Neckar Region besonders wichtig“, so Michael Bloss. Der 32-Jährige wurde in die Ausschüsse für Industrie, Forschung und Energie sowie für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit des Europaparlaments gewählt. lang

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019