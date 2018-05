Grüne Oasen führen elektronische Tickets ein

Anzeige

Mitte Juli beginnt daher zunächst intern die Installation eines neuen, elektronischen Kassensystems. „Wir müssen Rechner, Drucker, Bildschirme austauschen“, beschreibt Költzsch den ersten Schritt, doch das laufe „kaum spürbar für Besucher“ ab. Dies schaffe die Voraussetzung, dass man ab September im Internet vorab Tickets bestellen kann.

Ab Juli werden die Stammkunden gebeten, ihr bisheriges Pappkärtchen gegen eine neue, personalisierte Jahreskarte umzutauschen. Sie ist aus Plastik, so groß wie eine Scheckkarte und mit einem Foto versehen. Wer sich jeweils zum Jahreswechsel für eine Verlängerung entschließt, bekommt kein neues Kärtchen mehr, sondern es wird nur neu programmiert. „Wir lassen den Leuten aber Zeit“, verspricht Költzsch, dass sich die Umtauschaktion bis Jahresende hinziehen kann.

Doch nach und nach werden die Eingänge umgebaut und sind dann eben nur noch mit neuer, maschinenlesbarer Jahreskarte zugänglich. Ticketlesegeräte, automatisierte Drehtore und Drehkreuze, darunter auch Versionen für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen, liefert wie das Kassenprogramm dazu die weltweit agierende Firma Skidata, die mit dem Klagenfurter Unternehmen Gotschlich kooperiert. Deren Geräte seien „bekannt aus vielen Stadien, Arenen und Skigebieten“, so Költzsch. Zudem habe man bei der Auswahl des Systems schon jetzt die Anforderungen der für 2023 geplanten Bundesgartenschau einbezogen.

Mitte Juli gehen die Bauarbeiten los. Umgestellt wird zunächst der Eingang vom Herzogenriedpark an der GBG-Halle, der ab August nicht mehr mit Personal besetzt ist, sondern nur noch mit einem Automat. „Wir haben dafür die Zugänge ausgewählt, die bisher schon in hohem Maße von Jahreskartenbesitzern benutzt worden sind“, erklärt Költzsch.

Zugang nach Kassenschluss

Das böte auch den Vorteil, dass man die Zugangssysteme unterschiedlich programmieren könne. So ist daran gedacht, den bei Joggern beliebten Herzogenriedpark per Automat Stammkunden bereits ab 8 Uhr zu öffnen. Dafür könne man mit der Jahreskarte auch nach Kassenschluss noch länger zum Abendspaziergang in den Luisenpark.

Noch im Juli wird auch am Eingang Fernmeldeturm gebaut – der bleibt aber, weil da Platz genug ist, trotz der Arbeiten weiter geöffnet. Dagegen ist es an der Fichtestraße zu eng: Hier wird während der Bauzeit, von Mitte Oktober an, einen Monat lang ganz geschlossen, danach geht der Automat in Betrieb. „Die meisten Arbeiten machen wir bewusst nach den Sommerferien“, so Költzsch – den Haupteingang erst nach Halloween und vor Advent.

Im Herzogenried sind von vier Eingängen künftig zwei (Wohnbebauung und GBG-Halle) nur noch mit Automaten ausgestattet, der Haupteingang am Neuen Meßplatz sowie der östliche Eingang Richtung Grenadierstraße weiter besetzt. Im Luisenpark gibt es zwei automatisierte Zugänge (Fichtestraße, Unterer Luisenpark). An Fernmeldeturm und Haupteingang sind unverändert Personal, neu gebaut werden soll ab Herbst dieses Jahres ein Zugang an der Ecke Ludwig-Ratzel-Straße/Kolpingstraße. Bislang ist da schon ein Drehkreuz nur als Ausgang sowie ein Tor für Lieferanten. Von einigen Anwohnern gibt es gegen diese Pläne Einsprüche. Darüber müsse, so Költzsch, die Stadt im Zuge der Baugenehmigung entscheiden.

