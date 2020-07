Grüne setzen auf Elke Zimmer und Susanne Aschhoff

Am Ende stehen sie einträchtig nebeneinander und lächeln in die Kameras. In knapp drei Stunden haben die Grünen ihre Kandidatinnen für die Landtagswahl am 14. März 2021 gekürt. Im Mannheimer Süden wird die bisherige Abgeordnete Elke Zimmer antreten, sie setzt sich mit 66 zu 21 Stimmen klar gegen Kreisvorstandssprecher Nils Born durch. Im Norden geht es knapper zu. Hier gewinnt Susanne

...